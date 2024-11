Flor Regidor posó ultra sensual y se mostró muy cerca de otro ex Gran Hermano

Las relaciones, como bien sabemos, pueden cambiar de un día para otro, y eso fue precisamente lo que ocurrió con una de las parejas más queridas de Gran Hermano 2024. Flor Regidor y Nicolás Grosman, quienes compartieron una relación durante el reality, decidieron ponerle fin después de que la influencer descubriera que su pareja había sido infiel con Lucía Cornejo, otra participante del programa.

Flor Regidor en Brasil. Instagram

A través de sus redes sociales, Flor hizo pública la ruptura y explicó los motivos detrás de su decisión. “Con Nico desde el día que salió, charlamos de lo que quería cada uno y siempre di el lugar a que él decida lo que quiera hacer conmigo. Nuestra relación fue súper real hasta que decidió faltarme el respeto con una infidelidad. Dicho esto, pido por favor respeto para ambos en este momento, que las cosas las vamos a hablar nosotros en privado. Los quiero, gracias”, escribió la modelo.

La separación entre ambos no pasó desapercibida, ya que la relación de Flor y Nicolás había sido una de las más seguidas y comentadas por los seguidores del reality. Sin embargo, ella no tardó en seguir adelante con su vida, y, según rumores, estaría saliendo con un ex participante del mismo programa.

Flor Regidor y Mauro D’Alessio: ¿Un nuevo romance a la vista

La vida de Flor dio un giro inesperado luego de la ruptura con Nicolás. Decidió tomar las redes sociales para felicitar a Mauro D’Alessio, un ex participante de Gran Hermano, por su cumpleaños. Lo llamativo fue que Flor compartió una foto de ambos abrazados de manera muy emotiva, lo que encendió las alarmas de los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre un posible romance entre ambos.

El saludo de regidor a Mauro D’Alessio. Instagram

El mensaje que acompañó la imagen también sumó a los rumores, aunque Flor no hizo declaraciones directas sobre su relación con Mauro. Sin embargo, la elección de la foto y el tono del mensaje dejaron entrever que la relación entre ellos podría ir más allá de una simple amistad.

Escapada a Brasil y nuevas aventuras

Flor Regidor en traje de baño. Instagram

Recientemente, compartió con sus seguidores fotos de una escapada a Brasil. En su cuenta de Instagram, publicó varias fotos luciendo distintos modelos de microbikinis en lo que definió como un “viaje increíble” a Búzios, en el norte brasileño, destacando la belleza del lugar y lo bien que se sintió durante el viaje.

Flor Regidor con otra bikini. Instagram

No solo aprovechó el tiempo para disfrutar de unas vacaciones, sino también para compartir su experiencia con sus seguidores, quienes, por supuesto, no dejaron de elogiarla. (Con información de Vía País)