Flor Peña y Juan Otero tuvieron un curioso cruce en vivo

Una insólita situación se vivió en una nueva emisión del Cantando 2024. Todo comenzó cuando Juan Otero debía realizar su presentación en el certamen y tuvo una diferencia de ideas con la conductora, causando un clima extraño en el estudio.

La disputa inició cuando Juan retomó un comentario que su madre le había hecho al invitado especial de la jornada, el cantante Antonio Ríos: “Pero vos no estás lejos de tener tantos hijos. ¡Lo jodías a Antonio con los hijos! Pero vos estás bastante cerca de la cantidad”.

A lo que Florencia, con su característico estilo, respondió: “Callate, te tengo tres. Ya cerré, ya bastante. Mi amor, ¿sabés lo que es ser tu mamá?”. Juan, sin quedarse atrás, replicó con ironía: “Y lo que es ser tu hijo”.

La conductora, riendo, tomó el control y marcó los límites de la conversación: “Pará. Acá soy la autoridad y se me respeta. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es ser tu mamá, no de lo que es ser mi hijo”.

Peña continuó en tono divertido, recordando cómo su hijo la desafía constantemente: “Es un chico que me hace trabajar. Es bravo. Me hace estar a la altura. Una vez una terapeuta holística mía me dijo, ‘tus hijos han estado a la altura de ser tus hijos’. Porque siempre me preguntaban ‘qué terrible es ser hijo de Florencia Peña’. Yo le digo, ‘momento, mis hijos no quieren otra madre, me quieren a mí’”, explicó.

Finalmente, luego de la presentación de Juan Otero en el certamen, Flor no pudo contener las lágrimas: “Me emociona. Ya me van a odiar. Me van a echar. A mí siempre me emociona el corazón. Estás aprendiendo, tenés 16 años, te va a pasar la vida por delante y andá a saber dónde terminás. Lo digo bien. El corazón es algo que está o no está”.