Flor Peña respondió a la propuesta «poliamorosa» de El Polaco y Barby Silenzi

La conductora se refirió a la relación «abierta» que llevan ahora el cantante y la bailarina. En ese sentido, reveló si sería parte de sus encuentros íntimos. ¡Mirá!

En el marco de la reconciliación de Barby Silenzi y El Polaco, una tercera persona se sumaría a la relación…¡por decisión de la pareja! Flor Peña, precursora del «poliamor» en el país, manifestó sus ganas de ser parte del romance después de que la bailarina confesara que la actriz era su «permitido».

«La cosa siempre es de a dos. De a dos somos abiertos, juntos. No cada uno por su lado. Tiene que ser consensuado por los dos y tenemos que compartir todo. Como nuestro permitido es juntos y no separados, Florencia Peña es nuestro permitido. El Pola se muere por ella y a mí me encanta. Es una bomba y es espectacular«, reveló la mamá de Abril en diálogo con «Intrusos».

En ese sentido, la conductora de «Flor de Equipo» se mostró súper dispuesta a ser parte de su vínculo: «¡Me encantan! Ya les dije que sí. Es una pareja que me encanta así que sí».

Luego de que Lucía Ugarte, la movilera del ciclo de Telefe, señalara que muchas parejas decidieron apostar por el poliamor tras sus declaraciones, Peña expresó: «Me encanta eso porque no creo que el amor sea de una sola manera. Sí respeto todas las maneras, pero lo descubrí de grande y me encanta. Yo la paso muy bien«, concluyó convencida.