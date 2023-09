Flor Peña discrepó con Emir y La Joaqui y se terminaron cruzando por la presentación de un participante en Got Talent: “No me pasó”

Flor Peña discrepó con Emir y La Joaqui por unos participantes del Got Talent. En este sentido, determinó que a ella le encantó la presentación a diferencia de sus compañeros, quienes consideraron que fue algo descordinado y no homogeneo.

“A mi me alucina lo subjetivo que es el arte. Siento que si no fuera así, todos seríamos iguales”, dijo Peña al comenzar su opinión sobre la presentación, que consistía en una coreografía de K Pop por parte de un grupo de bailarines.

Seguidamente, la actriz determinó que si bien Emir iba a tener una postura diferente a la suya por ser docente, ella confesó que no sintió aquello que sus compañeros criticaron de la coreografía. En este sentido, aseguró que le encantó.

“Yo puedo enteneder que Emi tiene distinciones distintas a las mías porque es docente y el eniende cosas que no entiendo. Pero a mi no me pasó nada de lo que dijeron, me encantó. Si me parecieron muy coordinados dentro de lo que es un grupo amateur. A mi me divirtió, me dio ganas de conocer más de esto”, expresó la actriz en elogio a los bailarines.

Cuáles fueron las críticas de Emir y Las Joaqui que no le gustaron a Flor Peña

Ahora bien, tras terminar el baile, Emir fue el primero en decir unas palabras. En este sentido, aseguró que el grupo debía trabajar más en la homogeneidad, debido a que sintió que tres bailarines seguían un ritmo y el resto generaba su propia coreografía.

“Sentí que tres estaban homogéneos y el resto hacía su propia coreo. Hubo momentos en donde yo hacía así y no se veía homogéneo. Estaban desbalanceados de energía y no había tanta coordinación”, determinó el coreógrafo.

Finalmente, La Joaqui también estuvo de acuerdo con el juez. Desde este punto, afirmó que se podía destacar con facilidad la diferencia de niveles entre los bailarines y eso generaba un desorden.