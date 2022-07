Flor Peña apuntó contra Instagram tras no recuperar su cuenta: «No infrinjo ninguna norma»

Esta semana Florencia Peña fue censurada por segunda vez en Instagram tras haber compartido dos fotos sensuales. Anoche en su programa apuntó contra dicha aplicación social y explicó que mandó una carta documento, ya que considera que sólo es contra ella.

«Ya pasaron varios días sin poder recuperar mi cuenta en Instagram ¿Quién determina que una foto sea censurada o no? ¿Un robot? ¿Por qué me reportan y me bajan la cuenta únicamente a mí? Los ejemplos de fotos mucho más explícitas sobran», escribió Flor Peña en su cuenta de Twitter.

La conductora le puso un poco de humor pero advirtió: «Tengo toda mi vida ahí adentro, el nacimiento de mis hijos, tengo videos que no podría recuperar nunca sino me la devuelven. Además, yo trabajo mucho con Instagram, es mi empresa, es la empresa que yo creé y mi medio de comunicación con la gente» y destacó: «Hasta la gente que me da la ropa me dice ´¿Cuándo vas a recuperar la cuenta?´. Hay un montón de gente que trabaja conmigo en Instagram».

Flor Peña también analizó la foto al desnudo total de Esteban Lamothe que no fue censurado y de otras colegas que compartieron material explícito «a ninguna le levantaron la cuenta a mí me la suspendieron. La verdad, que tengo seis millones de seguidores y tengo una cuenta verificada, no infrinjo ninguna norma. Que se me vea un poco las nalgas, es mi trabajo» (…) «A mí me parece discriminatorio», sostuvo.

«Nosotros mandamos una carta documento, volviendo a un dejavú, en el primer momento me la devolvieron a las 48 horas y ahora pasaron varios días», expresó Flor Peña en diálogo con sus abogados. Por su parte, Fernando Burlando habló de «discriminación» y de «falta de transparencia» de parte de la red social más popular en el mundo.

Ya pasaron varios días sin poder recuperar mi cuenta en @instagram. ¿Quién determina que una foto sea censurada o no? ¿Un robot? 👀 ¿Por qué me reportan y me bajan la cuenta únicamente a mí? 😳 Los ejemplos de fotos mucho más explícitas sobran… 🤦🏼‍♀️pic.twitter.com/KNZHzHF7cX — Florencia Peña (@Flor_de_P) July 29, 2022