Flor Moyano contó que Juanma Martino la tocó sin su consentimiento en El Hotel de los Famosos

La participante del reality de El Trece rompió el silencio y sorprendió a todos con la acusación que lanzó contra el hermano de Majo Martino.

El Hotel de los Famosos está lleno de polémicas. El reality de El Trece busca competir con Gran Hermano. Sin embargo, no logra hacerlo. Pero los escándalos que protagonizan sus participantes se convierten en noticia igual y dan de qué hablar.

Ahora bien, durante las últimas horas se desató un gran escándalo entre Flor Moyano y Juanma Martino. Todo se dio cuando la ex participante de Combate contó que el hermano de Majo la toco sin su consentimiento y confesó que está muy incómoda.

Durante una charla con Rocío Marengo, Flor confesó: «Pero es que, ayer por ejemplo, estabamos todo acá… me empieza como a tocar y yo tipo… cuando estabamos todos allá. Y yo lo paré tipo ‘¡para! ¿qué haces?’. Me dijo ‘ay que aguafiestas'».

«Me parece desubicado. Aparte no me siento cómoda», finalizó. Como si fuera poco, Flor Moyano hace algunos días pasó una noche de intimidad con Juanma y confesó: «Él está muy acaramelado y a mí me pone en una situación bastante incómoda».

«Cuando te ví eras el que más me llamaba la atención porque me evitabas, me corrías la mirada, te ibas lejos. Yo decía ‘Este chico ¿qué onda?», le lanzó en ese momento Flor Moyano a Juanma Martino sobre la primera impresión que tuvo sobre él.

Y aunque todo parecía ir lento, los famosos terminaron a los besos y Juanma contó: «Lo que pasa debajo de las sábanas, queda debajo de las sábanas. Quiero ganar el próximo juego para tener otra noche en la suite. Hoy es mi día, así que aproveché».

