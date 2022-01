La bailarina enseñó en sus redes sociales lo que le ocurrió y reflexionó sobre el uso del cinturón de seguridad.

En las últimas horas, Flor Jazmín Peña sorprendió a miles de internautas en Instagram al compartir unas imágenes del terrible accidente que sufrió en la ruta y que podría haberle costado la vida. En la fotografía se la ve junto al camarógrafo Agustín Franzoni al lado del vehículo que volcó en la autopista.

«‘Me cuidan de todos lados’ dije y se ve que no mentía», comenzó diciendo en la publicación que causó un gran revuelo. «Es probable que el auto tenga destrucción completa y nosotros ni un rasguño. Capaz sea cringe postear esto pero quizá ahora los 8/1 también sean mi cumpleaños», continuó.

Y recomendó: «Usen los cinturones siempre que a nosotros nos salvó la vida». En las instantáneas se puede ver el auto destruido y a ellos sin ningún rasguño.

FLOR JAZMÍN PEÑA TUVO UN ACCIDENTE EN LA RUTA CAMINO A PINAMAR Y SE SALVÓ DE MILAGRO

Al ser consultada sobre lo ocurrido, la bailarina, señaló: «Después del momento de ayer, nos volvemos a sentir un poco nosotros. No sé bien qué decir pero la verdad fue un milagro. Mal. No entendemos todavía cómo estamos enteros. Usen el cinturón… Fue cuestión de un segundo, no entendemos bien qué pasó pero estamos bien. Sigo en shock».

En las redes, le llovieron mensajes. «Que milagro que estén bien», «No puedo creer. Me alegra que esten bien y que no haya pasado nada mas que daños materiales», «Qué fuerte. Protegidos a full», «Que alegría que estén bien» y «Gracias al cielo y a los cinturones están bien», son algunos de los tantos que se alcanzan a leer.