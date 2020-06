Flor Jazmín Peña eligió entre Flor Vigna y Laurita Fernández para el jurado del Bailando

Flor Jazmín Peña se subirá una vez más a la pista del Bailando junto a Nico Occhiato. Tras haber debutado en el 2019 junto al joven conductor y haberse llevado el título de campeona, la bailarina vuelve con todo para defender su lugar.

Lo cierto es que a muy poco de que comience el Bailando, Ángel de Brito anticipó la sorpresiva renuncia de Florencia Peña de su lugar como jurado, por lo que de a poco los nombres de su reemplazo ya comenzaron a resonar.

Si bien aún oficialmente no hay ningún nombre que haya deslizado la producción, el mismo De Brito se encargó de proponer a algunas figuras para que se sumen como nuevos jurados junto a él, Pampita y Marcelo Polino.

“Yo ayer decía, hay varios que pueden ocupar ese lugar. Hay muchos que han venido a ocupar en reemplazos. Yo proponía ayer porque no un campeón del Bailando. Una Flor Vigna, una Laurita, un Piquín, un Fede Bal, que son todos muy distintos, cada uno puede aportar desde otro lugar”, remarcaba Ángel De Brito en Los Ángeles de la mañana.

Fue allí mismo como comenzó a pensarse en el nombre de Flor Vigna como uno de los posibles para sumarse al Bailando. Si bien la excampeona no coqueteó con la idea en el programa, no hay nada confirmado aún.

En esa misma línea, Flor Jazmín Peña, que volverá a la pista del Bailando opinó sobre la posibilidad del nuevo jurado del certamen. La bailarina si bien también nombró como posibilidad a Laurita Fernández para estar como reemplazo de Florencia Peña, luego confesó que tiene preferencia por Vigna.

“Me encantaría tanto Laurita (Fernández) como Flor (Vigna) en el jurado, Flor es lo más, estaría bueno”, confesó Flor Jazmín Peña en diálogo con Agarrate Catalina, el programa radial conducido por Catalina Dugli en La Once Diez.

Luego, sin filtro remarcó: “Flor es bicampeona, casi tricampeona, tiene todo para estar ahí”.

Además, la bailarina consideró que “el reto más grande este año va a ser superarme a mí misma de lo que hice el año pasado. Para mí mi mayor reto es poder sostener y sorprender con lo que hicimos el año pasado”.

Con respecto a su relación con Nico Occhiato, con quién se subirá una vez más a la pista, remarcó que tienen muy buena relación.

“Lo sigo viendo los domingos porque nunca dejamos de trabajar juntos y vamos hablando al respecto del Bailando. Nos conocemos con el equipo y nos llevamos bárbaro. Espero que Occhiato no se me olvide los pasos del mambo. Lo quiero un montón porque me parece muy buen pibe, me aconseja, me ayuda, porque vengo de un mundo que es más de redes. Es duranga para bailar pero tiene muy buena memoria”, sostuvo Flor Jazmín Peña.

LA RESPUESTA DE FLOR VIGNA: ¿JURADO DEL BAILANDO?

Flor Vigna se sumó al piso de Los Ángeles de la mañana como invitada, luego de que Ángel De Brito lanzara en sus redes sociales su nombre como una de las propuestas para sumarse al jurado del Bailando, luego de la renuncia de Florencia Peña.

Luego, ya sin vueltas le preguntó a la actriz: “¿Vos Flor? ¿Te imaginarías dando devoluciones?”.

“Yo hasta incluso no descarto… no yo, me parecen zarpados todos los nombres que dijiste como novedad. Hasta incluso, cuando pampita se iba, a mi me pasaba que como espectadora decía, ‘y haber qué onda’. No sé, me tocaba una Lali, una Griselda Siciliani, me gustaba esa novedad”, comenzó diciendo Flor Vigna.

Esperando la respuesta, Ángel De Brito reiteró: “¿Vos te animarías?”.

Ya sin poder esquivar la pregunta, Vigna aclaró: “Me parece un halago ya la consideración. Me parece hermoso y tengo 25 años, y es como que digo es hermosa esa silla. Es un programa número uno. Ahora, si me preguntas si me da y todo lo otro, yo no tengo una trayectoria”.