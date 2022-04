Flor de la V fulminó a Nicole Neumann por hacer tantos viajes: “Si le importaras mucho al programa, no te dejarían”

Flor de la V disparó contra Nicole Neumann después de que trascendiera la noticia de que la modelo se irá de viaje a Europa en los días que su ex Fabián Cubero esperará un hijo con Mica Viciconte.

Nicole Neumann tiene planeado un viaje para los primeros días de mayo. Casualmente, en esos días, Mica Viciconte y Fabián Cubero, su ex pareja, estarán esperando el nacimiento de Luca, el primer hijo varón del ex futbolista de Vélez. Será la primera vez que Viciconte sea madre.

Lo cierto es que, justo para esas fechas, Nicole tiene planeado un viaje junto al piloto Manu Urcera, su actual novio, en el que pasará por Europa. En Intrusos, el ciclo de espectáculos conducido por Flor de la V que se emite por América TV, se analizó en detalle el viaje de Neumann y el timing en el que la modelo abandonará el país y se irá al exterior por unos días.

Después de que los diversos panelistas comenzaron a hablar de Nicole, surgió un detalle importante comentado por Marcela Tauro en la mesa. Y es que, de acuerdo al contrato que Neumann tiene firmado por su participación en Los ocho escalones del millón (eltrece, conducido por Guido Kaczka), la modelo puede irse de viaje en cualquier momento.

Sin embargo, a pesar de las ventajas que puede conllevar esa “cláusula”, Flor de la V aportó otra perspectiva al debate y le puso picante. “Si le importaras mucho al programa, no sé si te dejarían tanto irse”, reconoció la conductora, dando a entender que el rol de Nicole Neumann en Los ocho escalones del millón no es uno imprescindible, y que cualquier otra persona puede sentarse en su lugar si la modelo no está presente.

“Que vaya y que venga, total sentás a otra”, continuó Flor de la V dividiendo el debate en la mesa y absolutamente convencida de que el valor que le dan a Nicole en el ciclo televisivo a la hora de salir al aire no es tan significativo.

Video: Intrusos / América TV