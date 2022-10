Flor de la V explotó de furia contra el panel de Intrusos: “Momento, que acá hay una conductora”

Marcela Tauro estaba en pleno descargo contra Wanda por sus polémicas con el cantante de cumbia 420, cuando Florencia intentó intervenir. Sin embargo, la panelista estaba tan eufórica que continuó con su discurso:

En esta línea, Virginia Gallardo quiso dar su opinión sobre el tema y explicó: “Tamara está usando las mismas estrategias y herramientas que Wanda, no solo le dijo…”. Sin embargo, Florencia se cansó de intentar hablar y no poder conseguir que los panelistas hicieran silencio y estalló: “Chicos, después continuamos, ya lo dije tres veces, perdón”. “Sí, perdón”, manifestó Tauro.

Minutos más tarde, cuando retomaron el tema de Wanda Nara y L-Gante, Florencia de la V seguía sin poder manejar al grupo de panelistas. En este sentido, luego de intentar hablar pero haber sido interrumpida por Marcela y Nancy Duré, la presentadora alzó los brazos y la voz para pedirle a sus compañeros que hicieran silencio. “¡Momento, momento, momento, momento! ¡Por favor, que acá hay una conductora y estoy hablando!”, aseguró.

Esta no fue la primera vez que Florencia de la V tuvo que pedirle a sus compañeros que recuerden que es la líder del equipo. Entre algunas risas incómodas y el panel en absoluto silencio, Florencia de la V agregó sin ningún filtro: “Hoy parece que no estuviera, parece que no estuviera, es una cosa de locos. Me encanta”. Después del incómodo momento al aire, la conductora mandó poner un videotape y cuando estaba a nada de empezar, antes de que le cerraran el micrófono, se pudo escuchar su voz decir: “Por favor…”.