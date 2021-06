Floppy Tesouro y sus revelaciones picantes sobre su “lengua loca”.

Floppy Tesouro fue una de las invitadas a participar del especial de “100 Argentinos Dicen Famosos” que El Trece emite todos los domingos por la noche. Darío Barassi no pudo con su genio y le preguntó por su nuevo novio, Ezequiel Pereira, empresario gastronómico argentino que vive en Estados Unidos.

El conductor y la modelo de 36 años protagonizaron un divertido ida y vuelta cuando Floppy confesó que su pareja es fanático de Barassi. “Le mandamos un beso que nos está mirando, porque aparte te quiere mucho” comenzó la conductora. “¡Yo también lo quiero! Aparte yo me lo chapaba fuerte en una época” arrancó Barassi haciendo de las suyas.

“Chapa bien, como medio lengua loca, ¿viste? Medio pará. En Tinder me lo encontré” continuó Darío y la descripción, en modo humorístico, recibió el sorpresivo aval de Floppy. “¿Sabés que sí? Pero de vos no me pongo celosa” contestó la también cantante. Una revelación inesperada.

Fuente: (El Trece)