Floppy Tesouro reveló quién fue la famosa que la ayudó a volver caminar tras The Challenge

El viernes pasado, 17 de febrero, Floppy Tesouro fue eliminada del reality de deportes extremos The Challenge junto a Lizardo Ponce . Si bien el momento en que abandonó la competencia se vio hace dos días, las grabaciones sucedieron hace varios meses. Poco después de salir del aislamiento que requiere el programa, Tesouro se sometió a estudios médicos por fuertes dolores en sus pies.

En un principio los médicos creyeron que se trataba de una tendinitis debito al esfuerzo desmedido que exige la competencia de Telefé. Pero enseguida comprobaron que Floppy tenía fractura en los huesos calcáneos de ambos pies. Para recuperarse por completo debió pasar tres meses en silla de ruedas.

En un diálogo radial con Catalina Dlugi, la modelo contó cómo fue el grave accidente que sufrió. “Me fui perfecta de la competencia, pero después descubrí una factura”, explicó Floppy sobre la lesión de la que algo había adelantado en sus redes sociales sin dar mucho detalle porque el programa aún no estaba al aire. Y luego dio un dato sorprendente, que hasta ahora era desconocido.

La modelo dijo que está muy “agradecida a Susana Giménez, que fue la persona que me recomendó al doctor para lo que me pasó”. Entonces la conductora de Agarrate Catalina le dijo «fue tu hada madrina». Sin dudarlo, Floppy respondió «sí, la verdad que sí… Yo la quiero mucho a Susana».

También confirmó que ya se encuentra “bien y recuperada gracias al doctor (Alejandro) Druetto, que fue quien trató el tema de mis fracturas”. La lesión tiene un cierto parecido con la que sufrió Verónica Lozano al caer de una aerosilla en Aspen, por lo que la modelo y la conductora estuvieron en contacto.

Floppy contó que se sintió muy acompañada por ella. Y dijo que sus lesiones eran similares pero que «yo no caí de altura», por lo que pudo reponerse sin pasar por el quirófano. Más allá de las consecuencias, no se arrepiente de su paso por The Challenge.

“Este es un reality desafiante, que te obliga a enfrentar pruebas realmente exigentes. Jugás de a dos, o en equipo, pero sobre todo para vos mismo, por eso queremos dejar todo”, expresó. Y aseguró que valió la pena porque «me llevo amigos de The Challenge, que eso es lo importante. Nos juntamos postgrabaciones y la pasamos increíble. Cuando yo tuve el percance, ellos estuvieron super presentes”.