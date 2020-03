Floppy Tesouro relató cómo vive la cuarentena en Miami donde se encuentra varada.

Floppy Tesouro habló desde Miami, Estados Unidos, donde se encontraba de vacaciones con su pareja, Rodrigo Fernández Prieto para contar cómo vive la cuarentena con su familia.

La modelo, reveló que mientras estaba disfrutando de unos días de descanso junto a su hija y al padre de Moorea, todo cambió con la expansión del coronavirus.

Floppy, estuvo en comunicación con Intrusos y allí relató cómo fue su experiencia: “Arrancamos por Liberty, Colorado e íbamos a ir a Las Vegas, pero lo tuvimos que cancelar, lógico. Nos vinimos antes de lo previsto para Miami”.

“Estamos divididos en dos departamentos porque estamos en familia, somos once en total. Estamos esperando a ver cuándo podemos pegar la vuelta. Estamos bien, pero como todo el mundo, colapsados con todo esto que está pasando”, comentó la panelista de Incorrectas.

Con respecto a las medidas que se tomaron en Florida, Tesouro dijo: “Acá se cumplen las normas de forma estricta. En South Beach se cumple el toque de queda y a partir de las 20 no se puede salir a la calle. Está todo muy complicado como lo que veo en Argentina”.

Luego, la modelo agregó: “Tenemos muchos contactos, muchos amigos, pero no podemos salir. Esto es una prueba de fuego total, es un Gran Hermano, porque esto no es en pareja, es de a once. Nos llevamos bien, convivimos bárbaro. Estamos divididos en dos departamentos porque estamos en familia, somos once en total”.

Finalmente, la pareja de Fernández Prieto contó que planean regresar a la Argentina el 30 de marzo, y que para entretener a su hija, usa los filtros de Instagram para divertirse juntas cantando y bailando.