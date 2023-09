Floppy Tesouro fue lapidaria con Flavio Mendoza por criticar a su hija: «Lo que diga me tiene sin cuidado»

Floppy Tesouro asistió a la tribuna del Bailando 2023 la semana pasada y su pequeña hija Moorea de 7 años de edad protagonizó un polémico episodio con Marcelo Tinelli que causó un revuelo en las redes sociales y en el ambiente del espectáculo. La niña le dijo «pelotudo» al conductor y sus palabras indignaron a gran parte de la sociedad. Después de lo sucedido, Flavio Mendoza criticó duramente a la modelo y a la menor: «Hay personas que toman qué es divertido que un niño hable como un grande a mi me parece mal» escribió en su cuenta de Twitter. Por tal motivo, desde Instrusos fueron a buscar el testimonio de Floppy sobre los dichos del bailarín: «Me pareció mal. No se juzga la maternidad de nadie y no se juzga a una niña de 7 años. Me extrañó de Flavio, lo digo con total honestidad porque él me conoce a mí y conoce a mi familia. Sabe que somos gente con valores y respeto. Sabe lo que soy como mamá». «Me parece que estuvo fuera de lugar. Yo nunca hubiese criticado al hijo, ni la paternidad de él» agregó respecto a la forma en la que él educa a Dionisio. «Yo no soy de confrontar, pero es mi hija y yo soy buena mamá. Entonces esas cosas me joden» expresó contundente. A su ves, reveló que no se comunicó con el coreógrafo y tampoco hubiese hablado del tema si no se lo consultaban: «No es un hecho tan importante en mi vida» sentenció y finalizó «se lo que soy como mamá y sé lo que es mi hija. Lo que diga Flavio o quién sea me tiene sin cuidado».