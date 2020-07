Floppy Tesouro fue convocada para el Cantando 2020 y está analizando la propuesta; “Me encanta cantar”

La hermosa modelo y empresaria Floppy Tesouro, se encuentra analizando con su equipo de trabajo, la convocatoria de “La Flia”, productora que ya dio a conocer el conductor y algunos de los que participarán del certámen.

“En realidad no lo hablé todavía con nadie, llegó la propuesta del Cantando, lo cual me pone muy contenta, estoy muy agradecida. Me encanta cantar, yo siempre comparto cosas cantando, he estado en un Cantando y llegué lejísimos”, comentó la panelista en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live.

Y explicó: “La realidad es que ahora está mi equipo de trabajo hablando con la producción para ver si avanzamos, pero bueno la idea es avanzar, así que veremos, en estos días ya lo estoy definiendo. Va a estar bueno si lo hacemos”.

Consultada por los motivos por los cuales aceptaría la propuesta, Floppy detalló: “Lo primero que me dan ganas de decir que sí es porque justamente me encanta cantar. Segundo, porque trabajé muchos años con LaFlia, y como dice la palabra, uno cuando se lleva muy bien con la gente con la que trabaja se siente en familia, y yo soy muy familiera. La verdad es que con Marcelo y todo su equipo siempre tuve muy buena onda. Y eso te dan muchas ganas de estar”.

Asimismo, reconoció que es una gran oportunidad laboral, especialmente en medio de la cuarentena por el coronavirus: “Más en este momento, en medio de una pandemia, donde uno tiene que salir a trabajar, ponerle onda, y mucho más garra que en otras circunstancias. En esta circunstancia tan difícil es como que hacés una excepción porque cuando amás tu trabajo lo querés cuidar y está buenísimo que haya trabajo en un momento donde tanta gente necesita. Hay que valorar mucho esas cosas“.

“Hablando con mi equipo, lo más importante es que yo tengo muchas ganas de hacerlo. Estamos ultimando detalles con la producción para avanzar. Me entusiasma mucho el Cantando, que hace muchos años que no está. Y creo que para los televidentes va a ser muy llamativo verlo, ver cómo canta cada uno, quién va a ser el jurado. Pienso que como espectadora me divertiría mucho ver el cantando nuevamente”, concluyó Floppy Tesouro.