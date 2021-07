Floppy Tesouro de vacaciones con su novio por España

Después de haber confesado su nuevo romance, Floppy Tesouro, ya no lo oculta y se muestra plenamente enamorada. La modelo viajó junto a su novio Ezequiel Pereyra a Madrid y compartieron sus primeras fotos en las redes sociales. Desayuno, paseo en monopatín eléctrico, entrenamientos y mucha complicidad entre ambos. Hace aproximadamente un mes, trascendió el nuevo romance entre la intérprete de “Ojo x ojo” y el empresario gastronómico, quien se instaló en plena pandemia en Miami con el objetivo de abrir sus propios restaurantes allá. A principios de junio, la modelo confesó que viajó a los Estados Unidos a vacunarse y se encontró con Pereyra. “Fue amor a primera vista”, confesó en su nota con LAM. Además contó que fue él quien pidió su número a un amigo que tienen en común y la invitó a cenar. Tesouro se separó a principio de año de Rodrigo Fernández Prieto, a quien se lo vinculó con Silvina Luna. Lejos de estar enojada con su ex y su amiga, ella está disfrutando de sus vacaciones por España y compartió un divertido posteo donde se la vio aferrada a su pareja, mientras la llevaba en monopatín: “Así estamos, a dónde vamos a llegar, no sé”, dijo en medio de la risa. Después compartió algunas imágenes de su recorrido y ambos terminaron entrenando juntos.