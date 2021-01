Floppy Tesouro confirmó su separación con Rodrigo Fernández Prieto y respondió a los rumores de una tercera en discordia: “Estoy desconectada completamente”

Después de un sin fin de idas y vueltas, Floppy Tesouro confirmó su separación con Rodrigo Fernández Prieto, padre de su hija Moorea. En medio de los rumores de la aparición de una tercera en discordia (muchos apuntaron al nombre de Silvina Escudero), la cantante rompió el silencio y dio detalles del alejamiento.

«Estoy desconectada completamente, sí es un hecho que estoy separada; no hubo ni hay terceros en discordia, nada más decidimos separarnos. Me tomé unos días de vacaciones, que los necesitaba. De acá busco a mi hija en Miami y me la llevó a Buenos Aires conmigo. No tengo mucho más que decir, solo que es cierto y que estamos los dos atravesando este difícil momento«, explicó Floppy Tesouro en diálogo con revista Caras.

Previamente, y tras surgir los rumores sobre Silvina Escudero, la propia artista había salido a desmentir todo, y había asegurado que con Fernández Prieto solo los unía una fuerte amistad: “Nada que ver lo del romance. Es uno de mis mejores amigos, es familia”.

Los rumores comenzaron cuando Barbie Simmons reveló al aire que tanto el empresario como Silvina estaban de vacaciones en el mismo lugar. “Tengo entendido que Rodrigo, el exmarido de Floppy, estaba de vacaciones en Panamá y Silvina Luna también… Creo que son amigos, de hecho en alguna oportunidad estuvo con ellos”, contó la panelista.