Floppy Tesouro anticipó su nuevo tema y enfrentó las críticas de plagio

Semanas atrás, Floppy Tesouro regresó de pasar unas vacaciones románticas en Ibiza y está disfrutando a pleno de su hija Moorea y trabajando en su carrera musical. En charla con Pampita anticipó su próximo lanzamiento y también respondió a las críticas que le hicieron por plagio.

En una charla emotiva en el living de «Pampita online», Tesouro habló de su presente y no pudo evitar las lágrimas cuando le mostraron un clip de su carrera. «Soy una luchadora total, amo mi trabajo, mi hija es lo más importante que tengo y a veces pasa que te critican y dicen cosas (…)Todo lo que hago, lo hago con pasión», admitió y defendió sus grandes logros.

En plena pandemia, Floppy se lanzó como cantante y si bien, trabaja en sus temas propios, con los primeros fue acusada de plagio, luego de que utilizó una bañera en su video clip, al igual que lo hizo Tini Stoessel. Al respecto admitió: «No la imité ni por casualidad, me gustó la bañera, era re trillado pero a mí no me importaba porque yo estaba divina.» Además, dijo que las críticas ya no le importan «porque sé quién soy, sé lo que hago, sé cuál es mi trabajo, no copio a nadie, cada uno debe tener su trabajo». Tesouro afirmò que no le escribió a Tini pero que «fue muy gracioso» y cerró: «Ojalá tenga la carrera de Tini»

«Se vistió pa ella» es el próximo tema que está preparando la modelo y admitió que está escribiendo una canción romántica inspirada en su presente amoroso con Ezequiel Pereyra, el empresario gastronómico, dueño de Presidente Bar, al que llama «Pom».

