Flavio Mendoza: “Tengo a los hermanitos de Dionisio, tengo los óvulos congelados”

No es una novedad que Flavio Mendoza viene pensando en tener un segundo hijo para brindarle a Dionisio, quien cumple cuatro años en abril, un hermano.

Este desafío conlleva mucha responsabilidad, pero también le podría brindar una gran felicidad tanto a Flavio como al pequeño. Por lo tanto, el reconocido coreógrafo admitió que tiene a los óvulos congelados de “los hermanitos de Dionisio” en una entrevista con Agarrate Catalina.“También pensé en donarlos para las personas que no pueden tener hijos. Me parece que estamos en un momento de reflexión de decidir qué quiero”, agregó.

Flavio ha manifestado públicamente reiteradas veces que ser padre de Dionisio ha sido un satisfactorio aprendizaje y que siempre quiso tener muchos hijos. “Siento que lo hago bien. Dios dirá. Creo que hay un Dios que decide. Amo ser papá, me encanta, me sale bien, lo disfruto. Tengo esa cosa de que él se equivoca con la palabra y no se la corrijo porque me encanta que la diga mal”, concluyó el director artístico.