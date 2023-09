El momento más picante de la noche del Bailando 2023 del viernes fue el cruce entre Marcelo Tinelli y Moorea, la hija de Floppy Tesouro. El diálogo que mantuvieron fue tan increíble, que Flavio Mendoza no pudo guardarse su opinión y lo criticó abiertamente.

Todo comenzó cuando el conductor del certamen le preguntó si le iba bien en la escuela, y la nena, de seis años de edad, le retrucó que a él no le iba bien antes. Eso lo exasperó, y le dijo “pendeja”.

El mal momento del Bailando que criticó Flavio Mendoza

La nena, que estaba acompañada por su madre, quien le sostenía el micrófono, subió la apuesta y lo insultó sin reparos. “Yo te diría pelotudo”, lanzó, dejando helados a todos los presentes, con excepción de Floppy Tesouro, a quien le pareció muy divertido.

El video llegó rápidamente a las redes, se viralizó, y comenzó a recibir comentarios de los internautas, en su mayoría indignados con la situación. Y uno de ellos fue el de Flavio Mendoza.

“Que mal dejar que un niño de 6 años hable así en TV, no es gracioso”, escribió en Twitter al respecto. Y agregó, para atenuar el comentario, y evitar juzgar a la madre: “Cada uno hace y cría como puede, pero no me parece correcto”.

Flavio Mendoza apuntó contra Floppy Tesouro tras el insulto de su hija a Marcelo Tinelli y fue letal: “Vergüenza ajena”

Obviamente las críticas generaron un fuerte debate en redes, y así como muchos se horrorizaron de escuchar el insulto de la nena, otros culparon a Marcelo Tinelli por decirle “pendeja” frente a todos sus espectadores.

La reacción de las redes al comentario de la hija de Floppy Tesouro a Marcelo Tinelli

“Fue incómodo la verdad, una falta de respeto”, opinó un usuario. “Tinelli pasó de querer ser presidente de AFA a terminar domado por la hija de Floppy Tesouro en su programa”, agregó otro.

Los comentarios e multiplicaron: “Esas madres que se sientan a conversar y si la hija está rompiendo todo ni la mira, vergüenza ajena”, dijo una internauta. “Urgente un psicólogo para la nena y la madre”, pidió otra.

De los comentarios se deduce que a nadie le causó gracia ni le pareció algo adecuado para la televisión, pero algunos cargaron más contra Tinelli y otros contra la nena y su madre. Y hubo quien criticó a los dos: “Si la hija de Floppy Tesouro fuera mi hija y le habla así a un señor de la tercera edad , aunque sea un viejo de mierda como Tinelli, la mando caminando de rodillas hasta Quilmes por atrevida”, sumó un tuitero enojado.