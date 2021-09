Flavia Palmiero posó en musculosa y microbikini: “les cuento mis secretos”

Si hablamos de estilo, no podemos dejar de mencionar a Flavia Palmiero. La actriz sorprende no solo con sus looks a través de sus redes sociales, sino también por su trabajada silueta. En esta ocasión la empresaria dio unos tips para el cuidado del cuerpo.

Flavia Palmiero transita sus 55 años mejor que nadie. transita sus 55 años mejor que nadie. La rubia suele mostrarse en Instagram con diferentes outfits y, esta mañana, se animó a posar para la cámara con un osado look que impactó a más de un usuario.

“Arranco septiembre! Retomando los cuidados de mi cuerpo como siempre. Ustedes que siempre me preguntan qué hago. Les cuento mis secretos”, escribió la actriz al pie de la foto, donde se mostró con una musculosa gris y con una bikini vedetina anudada a los costados.

La última publicación de Flavia Palmiero en Instagram.

En menos de una hora, la publicación superó los 4 mil “Me Gusta” y recibió un aluvión de comentarios de sus fans. “Hermosisima!La más diosa”, “Tallada a mano… Increíble”, “Hermosa”, “Guapísima y muy sexy”, “Cada día más bonita”, fueron algunos de los mensajes.

Hay que destacar que Flavia Palmiero, además de ser considerada como una de las mujeres más bellas de Argentina, es una figura que trata de no involucrarse en escándalos mediáticos.