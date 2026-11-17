La UATRE participó de una fiscalización, junto a inspectores del RENATRE, la Secretaría de Trabajo de la Nación y fuerzas federales, en un establecimiento rural en Villalonga. El operativo fue llevado a cabo por la Delegación Bahía Blanca, a cargo del delegado regional cro. Ariel Piangatelli, acompañado por el subdelegado cro. Cristian Coccia y el secretario adjunto cro. Carlos Altamirano.
Se relevó a 2 trabajadores que realizaban tareas de desmonte, detectándose las siguientes irregularidades:
Trabajadores sin registrar
Falta de elementos de protección personal e indumentaria adecuada
Extrema precariedad habitacional: refugios precarios con colchones, camas, utensilios y restos de comida
Ausencia total de sanitarios en el predio
Por todo lo mencionado, se labraron las correspondientes actas ante las graves condiciones constatadas.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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