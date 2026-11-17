La UATRE participó de una fiscalización, junto a inspectores del RENATRE, la Secretaría de Trabajo de la Nación y fuerzas federales, en un establecimiento rural en Villalonga. El operativo fue llevado a cabo por la Delegación Bahía Blanca, a cargo del delegado regional cro. Ariel Piangatelli, acompañado por el subdelegado cro. Cristian Coccia y el secretario adjunto cro. Carlos Altamirano.

Se relevó a 2 trabajadores que realizaban tareas de desmonte, detectándose las siguientes irregularidades:

Trabajadores sin registrar

Falta de elementos de protección personal e indumentaria adecuada

Extrema precariedad habitacional: refugios precarios con colchones, camas, utensilios y restos de comida

Ausencia total de sanitarios en el predio

Por todo lo mencionado, se labraron las correspondientes actas ante las graves condiciones constatadas.