Fiorella Giménez, la bella y joven bailarina de Cachete Sierra contó su experiencia al abrir la pista de “La Academia”.

(Por Ciudad Noticias): En las últimas horas la espectacular bailarina y deslumbrante por su belleza Fiorella Giménez, fue entrevistada por el programa de radio “Punto de Referencia”, de (LA ZERO FM), donde dio detalles de su experiencia dentro de “La Academia de Showmatch” y el abrir la pista más famosa del país junto a Cachete Sierre. Además, destacó lo importante de tener un coach como Matías Napp, quien en un tramo de la nota, contó un punto que hasta aquí, nunca se había escuchado de lo que les hace trabajar uno de los mejores coreógrafos del país.

La NOTA:

“La verdad que una locura porque nosotros íbamos a salir terceros, Agustín Sierra estaba en el camarín porque yo me estaba maquillando, y estaba re contra relajada, no estaba ni cambiada, ni peinada ni maquillada y de repente viene un productor y me dice…che, Fiore mirá que salís primera, ¡queee!, ¿cómo chicos que salgo primera?. Y ahí arranque a peinarme, maquillarme, todo en veinte minutos y encima más nerviosa todavía porque antes de que abra el vivo y de que arranque todo el programa, hay un ensayo general que es la única vez que se baila por así decir, con el vestuario, entonces bailamos con el vestuario y claro, hubo medio como una falla entonces nos quedamos re nerviosos porque estaba muy resbaloso el piso y como que no salía todo bien las cosas.

Después vino el vivo y viste que la misma adrenalina del vivo te hace decir, no me voy a caer y voy a dar todo. Encima mi compañero es lo más, yo lo debería ayudar a él pero es él el que me ayuda a mí.

Agus tiene una parada escénica tremenda, es compañero, generoso, la verdad que estoy feliz”, aseguró una de las mujeres más bellas de “La Academia”.

El ensayar con Matías Napp

“Con Mati Napp como coreógrafo y con Tini Santamaría como asistente de coreografía, cortitos nos tienen. Doble turno ensayamos. No queremos pasar papelones”.

Tras su debut:

“Después del martes, sentí un montón de cariño de parte de la gente y la verdad que recién estoy arrancando, no tuve muchas oportunidades, audicioné muchísimo para poder estar y sentí mucho cariño por parte de la gente que acompaña a Agus porque se nota la esencia de él como persona”, contó Fiorella en el programa de radio LA ZERO.

Con un gran futuro por delante, Fiorella contó que pasó por cuatro audiciones para en 2019 quedar como chica “Showmatch” y luego fue contratada por un gran productor y coreógrafo como Flavio Mendoza quien nos tiene acostumbrados a espectáculos de nivel internacional.

Al contar su experiencia de trabajar con Flavio Mendoza, la bailarina dijo que para ella “fue una gran escuela”.

A Mati lo admiro tanto!

“Yo voy a los ensayos pero reamente siento que con Matías Napp estoy yendo a una clase. Los ritmos que son más urbanos que son los que maneja Mati y yo soy más de la técnica. Es más, yo fui a una de sus clases y me fui frustrada por no poder seguir la clase, asique imagínate el nivel que maneja”.

“Chicos, les juro que aunque no lo crean, Matías nos hace hacer ejercicios de química. El otro día, nos hizo bailar una coreo sexy y mirarnos y a Agus que es actor le sale re bien y de mí se ríen en el ensayo porque claro, Agus acostumbrado en Sex y Mati al ser coreógrafo de Sex, están re acostumbrados”, afirmó Fiorella Giménez, indudablemente la gran revelación de La Academia de Showmatch.-