Finalmente, L-gante fue absuelto por la Justicia

L-gante no irá a la cárcel finalmente, pero la Justicia dispuso una condena de tres años de prisión en sus pensó por amenazas coactivas y calificadas por el uso de arma de fuego.

Luego de escuchar la sentencia, el acusado fue a saludar el juez Ignacio Racca, presidente del Tribunal de Mercedes, y mantuvieron una breve conversación. Cabe resaltar que la Justicia lo condenó a hacer una donación.

“Soy inocente y hoy estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero. Salvo el señor fiscal, que me parece una persona honorable, que hace bien su trabajo y nos ha dado un discurso conmovedor, el resto (por los representantes de la querella) tiene una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso”, lanzó el cantante antes del veredicto.



foto cortesía TN

“No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia”, agregó.

Junto con el artista, el día de los hechos, estaba su amigo Daniel Emanuel «Muelita» De Marco. Este último se encontraba dentro del automóvil en donde supuestamente se habían llevado de manera ilegal a Torres y a Passi, por lo que no podría ser ajeno de la presunta privación ilegal de la libertad.