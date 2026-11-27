Luego de la eterna rosca en la Legislatura el miércoles, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de Ludopatía, tras la presión de la iglesia tanto a nivel nacional como en suelo bonaerense. Luego de los tironeos entre los bloques por el manejo de los fondos, el proyecto contó con más de dos tercios de los votos y deberá ser tratado en el Senado.

Tras el regreso del cuarto intermedio, se confirmó la prórroga en las licencias de los legisladores Gustavo Pulti (Fuerza Patria) y Gustavo Coria (LLA), que ahora se desempeñan como concejal de General Pueyrredón y Vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación respectivamente.

También dieron luz verde a la convocatoria de ambas cámaras a las sesiones extraordinarias para todo el mes de diciembre. Y aprobaron los cambios en el reglamento interno para permitir la votación de manera remota para las legisladoras que atraviesan un proceso de embarazo.

Luego se generaron unos contrapuntos entre Facundo Tignanelli y Diego Garciarena respecto al debate del proyecto en particular. Si bien destacó que hay consensos en el espíritu de la ley, el diputado del bloque UCR + Cambio Federal marcó su disconformidad con las fiscalías especializadas: “Nosotros planteábamos que el procurador general, en uso de sus facultades, asignara a un fiscal por departamento judicial la competencia en materia de juego ilegal”, sentenció el presidente del bloque.

El diputado también puso el foco en los fondos que se crean con esta nueva ley, sobre todo en el FOPIS. Allí expresó: “Estamos a favor de la creación de fondos, pero planteamos que la distribución sea por CUD para que sean los municipios, que son los gobiernos de cercanía más importantes, con las organizaciones intermedias, clubes, las ONG y las sociedades de fomento las que puedan distribuir adecuadamente”.

Luego tomó la palabra Tignanelli y se refirió al fondo de publicidad: “Nosotros entendemos que, de sancionarse la ley nacional que las prohíbe, por supuesto que es mucho mejor que el articulado que se estableció acá”. También planteó que le gustaría que la intención del gobierno nacional sea impulsar la prohibición de las apuestas, porque “cada jurisdicción local lo que puede hacer es regular y con el fondo de la publicidad nos pusimos lo suficientemente estrictos”.

También se refirió al planteo de las fiscalías por parte de Garciarena y destacó que “está escrito como lo plantea el diputado”.

Luego tomó la palabra el diputado de Derecha Popular, Juan José Esper, quien habló de la similitud entre la lucha con las apuestas online con la de las adicciones. Acto seguido habló la diputada de la Unión Cívica Radical (UCR), Alejandra Lordén, quien celebró el debate por la Ludopatía y remarcó que desde su bloque vienen presentando iniciativas hace dos años.

“Coincido en que afecta a las capas medias y bajas de nuestra sociedad, pero es transversal a todas las clases sociales”, añadió la legisladora de Saladillo y sostuvo que la normativa que tuvo media sanción “no es la mejor ley, es la ley posible”.

También tomó la palabra el diputado del Frente de Izquierda, Cristian Castillo, quien aseguró que el crecimiento de las apuestas online hay que ligarlo “con la falta de futuro y la idea de la solución mágica”.

También tuvo su discurso Andrés de Leo (Coalición Cívica) quien cuestionó el tratamiento del proyecto y aseguró que el dictamen le llegó al bloque “cerca de las 12 de la noche”. También aseguró que a los legisladores del interior no le gusta que “nos lleven a rebencazos”.

“En buena hora que podamos sesionar hoy y tener una ley, aunque no es la ley que todos aspiramos”, añadió el legislador bahiense.

Cuando llegó el turno del discurso del presidente del bloque Nuevos Aires, Gustavo Cuervo, el legislador lanzó duras críticas hacia el oficialismo por la tardanza en el tratamiento del proyecto. Los cuestionó por no poder reunir el consenso de sus propios compañeros de bloque en el tratamiento en comisiones. También lo cruzó a Tignanelli por dichos realizados por el diputado de La Cámpora hacia bloques minoritarios durante la jornada del miércoles.

“Los bloques de la oposición recibimos el dictamen unificado a las doce menos diez. Bajamos corriendo y se nos increpó porque no queríamos tratar el tema y aprobarlo de esa manera. Necesitábamos básicamente leerlo y estudiarlo. Me parece que eso no ameritaba el ataque que se produjo”, añadió Cuervo.

El presidente del bloque de diputados provinciales de LLA, Juanes Osaba, dijo: ?»Para dejar clara la posición del bloque de La Libertad Avanza: vamos a hacer un acompañamiento en general del proyecto, porque compartimos que la ludopatía es un flagelo real y está haciendo un daño real, por lo que necesitamos una regulación que esté a la altura».

«Eso sí: vamos a expresar por secretaría, nuestras diferencias en cuanto al proyecto, en particular y sobre todo con la creación y el manejo discrecional de los fondos». expresó.

Asimismo, sostuvo: «?Aspiramos a que esta sea una ley que regule el juego y las apuestas, pero también a que el debate siga abierto para continuar atacando esta problemática desde distintos frentes y con otras herramientas».

En tanto, el diputado Valentín Miranda (UCR) manifestó: “Esta ley, que es muy positiva en muchos aspectos, tiene que complementarse fuertemente con la educación. Los chicos necesitan conocer los riesgos de las apuestas y estar preparados para enfrentarlos».

«No es un capricho plantear que los municipios tengan una participación importante de los recursos: cuando un vecino se endeuda por las apuestas online, va a tocar la puerta del municipio. Hoy los municipios solo van a recibir el 6,66% del total del fondo», añadió.

Luego, remarcó: «Hay una brecha enorme: mientras un 40% de los chicos apuesta, solamente un 4% de los padres cree que su hijo lo hace. Ese dato nos interpela y obliga a actuar. La ley no va a solucionar todo, pero muestra la decisión política de no mirar para el costado en uno de los problemas más grandes que tienen los jóvenes hoy en la Provincia”.

El cruce entre un legislador massista y uno del PRO

El cruce entre Rubén Eslaiman y Fernando Rovello sumó un capítulo después del fuerte intercambio que protagonizaron en el recinto. El diputado del Frente Renovador le había lanzado al legislador del PRO una frase que encendió la discusión: “Defendé al pueblo de la Provincia, no a Angelici”.

La respuesta de Rovello llegó con evidente enojo y cuestionamientos personales hacia su par. “¿De qué habla este tipo? No sé si le pagan para hacer un show o qué. Trato de no calentarme. Me agarro a piñas acá o allá. Es imposible. Tengo el máximo respeto por el referente de él. Este tipo no merece mi respeto”, disparó.

Luego del episodio, Eslaiman se retiró del recinto y el enfrentamiento parecía sumar un nuevo capítulo a la tensión política entre ambos espacios. Sin embargo, afuera del recinto los dos volvieron a encontrarse, intercambiaron disculpas y dejaron atrás la pelea. Así, lo que había comenzado con acusaciones y fuertes reproches terminó con una reconciliación y la recuperación de una buena relación entre los legisladores.

La letra chica del proyecto de ley de Ludopatía

El proyecto de ley para prevenir y regular las apuestas en línea que quedó para hoy en la Legislatura bonaerense tiene una nueva redacción. Se trata de un texto elaborado a partir de los dos despachos que se trataron en la Comisión de Ludopatía, con modificaciones y aportes de la oposición, que reordena el esquema de restricciones a la actividad y, fundamentalmente, el destino de los recursos que genera.

La iniciativa no solamente apunta a limitar la publicidad, los incentivos y el acceso de menores a las plataformas, sino que también busca establecer los aportes obligatorios de las empresas del sector. En ese sentido, el proyecto incorpora distintos mecanismos de financiamiento, con fondos específicos para atender las consecuencias de la ludopatía y sostener a instituciones comunitarias y deportivas.

Cuánto deberán aportar las empresas

Uno de los puntos centrales del nuevo texto es la creación del Fondo Provincial para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía.

La propuesta establece que las licenciatarias deberán realizar un aporte equivalente al 100% del monto que inviertan en publicidad, promoción, patrocinio y cualquier otra actividad destinada a captar nuevos apostadores.

La obligación alcanza a toda erogación o contraprestación vinculada con la promoción de las plataformas, operadores, marcas o servicios. También contempla comisiones, canjes, contenidos patrocinados, menciones comerciales y contrataciones de terceros. En el caso de las prestaciones en especie, deberán computarse según su valor de mercado.

En términos prácticos, el esquema implica que las empresas deberán aportar al fondo una suma equivalente a lo que destinen a promocionar sus servicios. Si una licenciataria invierte $100 millones en publicidad y patrocinio, deberá realizar un aporte de otros $100 millones bajo este mecanismo.

El proyecto establece que la autorización publicitaria tendrá efectos una vez acreditado el depósito. Además, cualquier ampliación de la inversión deberá informarse y abonarse antes de ejecutarse.

Cómo se repartirán los fondos para salud mental

El fondo tendrá una distribución definida por ley:

– 70% para los municipios bonaerenses, mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

– 30% para la Provincia, a través del Ministerio de Salud.

Las transferencias a los distritos serán automáticas y deberán depositarse en cuentas específicas. Los recursos no podrán utilizarse para otros fines ni incorporarse a Rentas Generales.

El dinero estará destinado a financiar acciones de prevención, información y concientización; detección temprana; orientación, asistencia y tratamiento de personas afectadas; acompañamiento a sus familias; capacitación de profesionales; y estudios e investigaciones sobre apuestas problemáticas y ciberludopatía.

De esta manera, el proyecto busca que una parte de los recursos generados por la actividad llegue directamente a los territorios, donde deberán desarrollarse políticas de prevención y atención.

Nace un nuevo fondo

La nueva redacción también crea el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

Este fondo tendrá dos programas específicos: uno para fortalecer económicamente a entidades comunitarias y otro para otorgar becas destinadas al deporte de alto rendimiento.

Entre las instituciones que podrán acceder a los recursos aparecen clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, centros comunitarios y hogares convivenciales de hasta 20 personas. Deberán contar con personería jurídica vigente y desarrollar sus actividades en la Provincia.

Los aportes podrán utilizarse para comprar equipamiento, indumentaria, mobiliario e insumos; construir, refaccionar o mantener instalaciones; organizar actividades deportivas, culturales y comunitarias; y afrontar gastos de funcionamiento vinculados con sus actividades.

El texto también incorpora objetivos de prevención de la ludopatía y de acompañamiento a personas afectadas dentro de las funciones de estas entidades.

En paralelo, se crea un programa de becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento. Los recursos podrán cubrir gastos de preparación, entrenamiento, equipamiento, traslados, alojamiento, atención interdisciplinaria y participación en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

La iniciativa establece, además, una incompatibilidad: no podrán recibir estas becas quienes mantengan contratos de patrocinio, publicidad o representación comercial con licenciatarias de apuestas online.

El 3% sobre los premios y el incremento de Ingresos Brutos

El esquema de financiamiento deportivo y comunitario se completa con modificaciones sobre los premios y la carga tributaria de las empresas.

El proyecto establece un aporte del 3% sobre los premios obtenidos en apuestas de resolución inmediata, slots, y en determinados juegos online. La medida excluye los premios correspondientes a loterías, rifas y concursos de pronósticos deportivos de modalidad mutua o de pozo.

Ese aporte se distribuirá de la siguiente manera:

– 33,33% para el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo.

-66,66% para los municipios según el CUD en el caso de las apuestas online.

– El remanente correspondiente al esquema previsto por la ley se destinará al Fondo de Progreso e Inclusión Social.

En tanto, la redacción aclara que el aporte recaerá exclusivamente sobre premios efectivamente obtenidos. No se computarán depósitos, recargas, apuestas originales restituidas, extracciones ni transferencias que no constituyan premios. Tampoco podrá cobrarse más de una vez sobre un mismo premio.

A esto se suma una modificación impositiva: el texto establece una alícuota diferencial de hasta tres puntos porcentuales por encima de la aplicable en Ingresos Brutos para determinadas actividades vinculadas con las apuestas, cuando sus ingresos superen el umbral fijado en la Ley Impositiva del ejercicio correspondiente.

La recaudación adicional generada por ese incremento también integrará el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo.

Qué pasa con el dinero de las apuestas ilegales

El proyecto incorpora, además, un mecanismo para que los bienes y ganancias decomisados en investigaciones por apuestas ilegales tengan un destino específico.

El texto prevé que esos bienes sean destinados al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, con la salvedad de los derechos de restitución e indemnización de víctimas y terceros de buena fe.

De las sumas de dinero y del producido de la realización de los bienes decomisados, el 60% deberá financiar programas de prevención, detección, asistencia, tratamiento y acompañamiento de personas afectadas por la ludopatía y sus grupos familiares.

Los equipos informáticos, vehículos y otros bienes muebles que puedan ser aprovechados institucionalmente podrán asignarse al Ministerio Público Fiscal o al propio Instituto de Lotería y Casinos.

Un nuevo texto para la discusión legislativa

La iniciativa que quedó para hoy reúne modificaciones sobre el régimen de apuestas online, restricciones publicitarias, mecanismos de identificación y protección de usuarios, sanciones por incumplimientos y herramientas contra el juego ilegal.

Pero uno de los cambios más relevantes está en el capítulo económico: el proyecto busca que las empresas no solamente deban cumplir nuevas obligaciones regulatorias, sino que también aporten recursos para financiar políticas públicas y sostener a instituciones de la Provincia.

Con fondos para salud mental, municipios, clubes, entidades comunitarias y deportistas, la discusión legislativa tendrá como uno de sus ejes centrales el alcance de los aportes que deberán realizar las licenciatarias y la forma en que se distribuirá la recaudación.

LA TECLA