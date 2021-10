Filtraron las fotos hot que habría recibido Mauro Icardi por parte de la China Suárez.

Según informaron, Wanda Nara habría encontrado fotos en el celular de Mauro Icardi que provocaron la separación.

“Me están mandando fotos de alto contenido, no voy a decir de qué tipo, que le habrían llegado a Icardi de una mujer”, empezó diciendo el conductor. “Me niego”, le contestó Pía Shaw, quien no podía creer lo que estaba diciendo Ángel. “Vení Pía”, le pidió de Brito para mostrarle en privado lo que había llegado a su celular. “Vos a esta persona la conocés bastante. No digas nada, pero…”, le dijo a continuación. “No lo puedo creer”, expresó la panelista, sin salir de su asombro.

“Me encanta Pía decepcionada. ¿A vos te llegaron Yanina también? Es la misma fuente, ¿no?”, le preguntó a continuación a Latorre, quien asintió. “¡A mí no me llega nada!”, se quejó entre risas Mariana Brey. “Vení a mirar”, la invitó a acercarse a su escritorio. Y agregó: “A ver Brey. Vos mirá con atención esto. Este tatuaje es una letra en un idioma oriental. ¿Es o no es? ¿Tiene este tatuaje? ¿Viste? Pía, vos que creías en ella. Con razón tanta preocupación, ¿no?”. “Entonces es verdad que había fotos”, reconoció Maite Peñoñori. “Y eso recibió Icardi”, acotó Brey.

Luego, Brey aseguró que «esas fotos podrían filtrarse», pero Yanina Latorre aseguró que las imágenes hot que habría encontrado Wanda Nara en el celular de Mauro Icardi ya están filtradas.

Cuál es el síndrome psicológico que tendría la China Suárez

La China Suárez está nuevamente en boca de todos por los mensajes hot que le envió a Mauro Icardi vía Telegram. Le dijo que quería salir de joda con él, encontrarse en un boliche donde no fuera conocido y hasta le preguntó si estaba enamorado de Wanda Nara. Esto le provocó mucha bronca a la empresaria, ya que la joven era íntima amiga de su hermana Zaira.

A la actriz se la cuestiona por meterse con hombres casados. En 2012, se puso a salir con Nicolás Cabré poco después de que él perdiera un bebé junto a Eugenia Tobal, con quien estaba unido en matrimonio. Dos años después, se enamoró de David Bisbal, pero en 2015 cayó rendida a los pies de Benjamín Vicuña, que estaba en pareja con Pampita. Fue la modelo quien dijo haberlos encontrado teniendo sexo en el motorhome del set de filmación de “El hilo rojo”. Eugenia lo negó, y hasta juró por su hija Rufina que eso era un invento, pero tres meses después el romance quedó oficializado.

Ahora está envuelta en un escándalo por querer seducir a Mauro Icardi, el esposo de Wanda Nara. Sin embargo, meses antes habría sido amante de Gonzalo Heredia –según informaron en Intrusos- que mantiene una relación desde hace tiempo con Brenda Gandini. ¿Por qué siempre le gustan los hombres comprometidos?

El comportamiento de la China tendría una explicación científica. Padecería el “Síndrome de Fortunata”, donde se experimenta un sentimiento de amor muy fuerte, incondicional y profundo hacia un hombre que ya está casado.