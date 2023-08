Filtran cuál es la exigencia que Rodrigo De Paul impuso a Camila Homs para el “Bailando”

La separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs se dio en medio de un escándalo, con acusaciones de infidelidad y terceras en discordia. El tiempo fue curando algunas heridas y los últimos meses hubo un tiempo de tregua mediática entre la ex pareja. Pero a días del comienzo de la nueva edición del Bailando, donde la influencer dirá presente, surge un nuevo conflicto.

Quien tomó la palabra para revelar todos los pormenores legales del tema fue el abogado Marcelo D’ Alessandro, en una comunicación con Mitre Live. El letrado detalló de qué se trata el pedido de Rodrigo De Paul hacia Camila Homs en lo que será su participación en el Bailando 2023. ¿Escándalo en puerta?

Rodrigo De Paul – Camila Homs. Fuente: (Twitter).

Bozal legal de Rodrigo a Camila

Es bien conocida la repercusión mediática que tienen los programas liderados por Marcelo Tinelli, en esta ocasión emitido por la pantalla de América. La influencer está confirmada dentro de las 30 parejas que competirán por el premio mayor, pero por un pedido del ex futbolista deberá tener cuidado con los temas que habla públicamente.

«Hubo un bozal legal de Rodrigo a Camila para que los chicos no fueran al Bailando. No exponer a los chicos, ese fue el pedido que hizo De Paul y que fue apelado por ella” relató Marcelo D’ Alessandro.

Camila Homs. Fuente: (Instagram).

El pedido central del futbolista campeón del mundo a su ex pareja pasa por preservar la intimidad de sus dos hijos en común, Francesca y Bautista, y resguardarlos del nocivo mundo televisivo y de las redes sociales.

«Ni Camila ni nadie puede llevar a los menores a la televisión. Rodrigo no quiere eso para sus hijos porque las redes sociales van a terminar utilizándolos. No son buenas las redes para los chicos tan chiquitos, van a terminar hablando de ellos. A mí me pareció bastante sensato, no es un problema con Camila” completó el mediático abogado.

A días del estreno, la palabra de Camila Homs

“El baile viene muy bien. La verdad que me vengo sorprendiendo, ensayo tras ensayo” declaró Camila Homs a menos de una semana de su estreno en el Bailando. Y la pregunta que más repercusión ha despertado fue qué haría si le toca bailar un tema de Tini Stoessel, ex pareja de De Paul, y respondió entre risas: “Se baila ¿o no?”.

El próximo lunes 28 de agosto Marcelo Tinelli dará comienzo a una nueva edición del Bailando, en esta ocasión por un canal de cable. Son 30 las parejas confirmadas y Camila Homs emerge como una de las grandes figuras. ¿Conciliará con Rodrigo De Paul? ¿O se agravarán sus diferencias legales? Por lo pronto está terminantemente prohibido mostrar a sus hijos ante las cámaras.