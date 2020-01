Filmó el momento en el que su hermano discapacitado era maltratado por su acompañante terapéutico

La familia de un joven discapacitado descubrió que su acompañante terapéutico lo golpeaba y abusaba verbalmente. Lo filmaron y denunciaron por maltrato.

Una familia de Navarro, Provincia de Buenos Aires, descubrió el maltrato del acompañante terapéutico a uno de los hijos. Maximiliano, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y tiene una discapacidad motriz, fue empujado, golpeado y abusado verbalmente por su acompañante, identificado como Federico.

“No sospechábamos nada, pero cuando uno descubre algo así empezás a atar cabos por otras cosas. Pero no sospechaba algo semejante”, contó Graciela, la mamá de Maximiliano. Su otra hija logró filmar el maltrato y se lo mostró. “Me llamó mi nena de 14 años y me dijo: ‘Vení que Federico lo trata mal a Maxi’. Primero le dije que me llamara, así yo lo escuchaba para ver qué le decía, y después le dije que era mejor que lo grabe”.

“Cuando Federico y Maxi salieron al garage, ella aprovechó para poner el teléfono grabando en dirección hacia donde se ve el video. Ella se escondió porque yo interpreto que él pensaba que estaba solo. Después pasa lo que ven en el video”, explicó Graciela.

“Cuando volví a la casa ya Federico no estaba. Maxi me dijo: ‘Mamá, te tengo que mostrar una noticia. Camila te va a mostrar un video y se terminó el calvario’”, relató la madre del joven. Graciela hizo la denuncia y está en período de instrucción: “Es cuando se recaban todas las pruebas y, en base a eso, se procesa la persona”.

Además agregó que “Maxi tiene hematomas que en el primer día no habían aparecido, así que hoy de la fiscalía me llamaron para que lo lleve de nuevo al hospital porque al principio no había lesiones, pero ahora sí”.