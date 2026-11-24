El debate será bajo la modalidad de juicio por jurados, de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial 14.543. De esta manera, doce ciudadanos tendrán la responsabilidad de analizar las pruebas y determinar, mediante un veredicto, la autoría y responsabilidad penal del acusado.

La audiencia estará presidida por la jueza Claudia Cecilia Fortunatti y podría extenderse más allá de las fechas previstas, debido a que está contemplada la declaración de más de 40 testigos, además de la presentación y evaluación de las distintas pruebas reunidas durante la investigación.

Wasinger permanece detenido en la Unidad Penal N° 19 y deberá comparecer ante el jurado popular para responder por el hecho que se le imputa.

Por su parte, la familia de la víctima participa del expediente como Particular Damnificado, con el patrocinio del abogado Diego Sebastián Marezi, quien confirmó que solicitará la máxima sanción penal que corresponda. Según la calificación legal mencionada por la representación de la familia, la pena podría ubicarse entre los 8 y los 25 años de prisión.

La fijación de la fecha representa un avance importante para la familia, que aguarda la instancia judicial con el reclamo de que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad penal del acusado.

FUENTE: SEMANARIO RELFEJOS