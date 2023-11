Fernando Burlando fue determinante al hablar de Lotocki: «La tragedia la provocó él»

Esta semana, María José Favarón, la mujer de Aníbal Lotocki, habló en los medios de la situación que atraviesa su familia desde que el médico permanece detenido. «La verdad es que su situación no es fácil para nadie pero él intenta mantenerse tranquilo. Lo que más le cuesta es estar lejos de sus hijos» dijo en diálogo con Mañanísima. A raíz de su aparición, Fernando Burlando decidió salir a hablar para contrarrestar sus dichos, haciendo énfasis en los motivos que desencadenaron en que hoy esté tras las rejas: «Ella habla de la tragedia y tratando de defender lo indefendible» dijo, en diálogo con Ciudad Magazine. «Lo que tiene que tener en cuenta esta señora es que hay muchas, pero muchas, chicas que han denunciado a Lotocki, que siguen sufriendo y que siguen revictimizándose día a día. En definitiva, la tragedia la provocó él, quien no provocó la tragedia en la familia de las víctimas, son las propias víctimas… esa es la gran diferencia y por eso uno siempre trata de llamar al respeto, a la opinión sensata y objetiva. La tragedia de Lotocki de estar preso, lo provocó él» manifestó contundente. A su vez, el abogado que defendió a Silvina Luna decidió profundizar en los padecimientos de las víctimas: «En esa causa inicial fue condenado por lesiones graves y se está terminando de investigar. Pero cuando uno aplica un producto, que al día de la fecha no se sabe exactamente qué es, en una cantidad que puede provocar un montón de enfermedades… Como por ejemplo granulomas, que son inflamaciones permanentes». «Me parece que una persona que tiene que ver con la salud, tendría que entenderlo. El problema, evidentemente, es que no entienden nada. Está bueno reconocer el delito, reconocer el error, reconocer la ignorancia, porque eso le haría muy bien a las víctimas. Si Lotocki hubiese tenido una actitud más abrazada a la medicina, con las chicas que fueron sus víctimas, seguramente hubiesen tenido otro tipo de actitud y de diálogo, el que siempre esperaban» añadió. «Silvina se fue pensando en los ‘¿por que?’, ‘¿por que me pasó a mí? ¿por que fui ese día?’. Pero también ‘¿por que hiciste esto y en vez de decirme qué me pasaba, para yo saber cómo poder salvar mi vida, no me hiciste nada y actuaste desde la soberbia, desde la impunidad, desde ese lugar en que no ayudaste a nadie, ni siquiera a vos mismo?'» concluyó.