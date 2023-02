Fernando Burlando, el abogado de Estefi Berardi, no tuvo piedad y disparó contra Sofía Aldrey: “Podría haber denuncia”

El chat-gate que se desencadenó luego de la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey se pone cada vez más fogoso. Según lo confirmó Yanina Latorre en LAM (América TV), la joven marplatense descubrió conversaciones calientes de su pareja con la actriz Claudia Albertario, la modelo Anahí Sánchez, la reconocida bailarina Lourdes Sánchez y la panelista Estefi Berardi.

A esta última no le gustó nada que se haya destapado el asunto y salió a desmentir haber tenido relaciones sexuales con el hijo de Carmen Barbieri. Tras darse a conocer los picantes chats, Berardi instruyó a sus abogados Fernando Burlando y Martín Leguizamón a que inicien “acciones penales y civiles por daños y perjuicios que por derecho correspondan”.

Fue Burlando quien habló de cómo procederá ante la divulgación de los chats que involucran a su representada con Fede Bal. “Ya está formalizada la denuncia”, declaró el letrato en diálogo con Agarrate Catalina (ciclo radial en La Once Diez).

“Hay una gran invasión a la intimidad, más allá de si el contenido es cierto o no es cierto. Se trata de que Fede es víctima de un delito. La propia pareja de Fede Bal reconoce que hackeó la cuenta de Federico, habló de un hackeo y una invasión a la intimidad. Es un delito”, agregó, contundente.

Y continuó: “Nuestro objetivo es ver lo que se filtró, cuestionar aquello que no tenga nada que ver con la realidad. Entendemos que cuando pasan estas cosas que tienen que ver con las locuras que provoca el corazón, no descartamos nada, ni despecho, angustia o lo que sea que pueda incidir en la mala intención de mostrar estas cosas. Ya voy a presentar una cautelar directamente para que no se pueda hablar más del tema”.

Por último, en relación a Sofía Aldrey, quién habría difundido las mencionadas conversaciones, Burlando no descartó que la denuncien por “invasión a la intimidad”. “Si se acredita que fue Sofía, podría haber denuncia. Y esto se supone que se trata de Fede Bal y la novia. Pero si esto afecta a terceros, ahí es donde se transgrede totalmente el límite y es el motivo por el que podríamos denunciarla”, explicó el abogado.

La reacción de Estefi Berardi cuando se le preguntó por Fede Bal

En medio de la escandalosa separación de Fede Bal con Sofía Aldrey, Estefi Berardi fue a LAM (América TV) y le preguntaron si le había molestado que el actor no la haya defendido después de que se difundieran los presuntos chats calientes entre ambos.

“Calculo que, en algún momento, él va a decir (que no pasó nada)”, declaró la panelista ante la incómoda pregunta. “Como ahora no tiene ganas de hablar y no habla mucho, supongo que cuando esté más tranquilo y pueda procesarlo, lo aclarará”, agregó, con la esperanza de que en algún momento Federico salga a salvarle las papas.