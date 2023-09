Fernando Burlando aseguró que cumplirá la última voluntad de Silvina Luna

El letrado reveló que la actriz tenía planes de poder contar lo que vivió con el cirujano en una ficción. “Ella me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki“, contó Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna hablando con Moskita Muerta.

El abogado confirmó que trabajará arduamente en una serie sobre las consecuencias de las cirugías estéticas que realizó Aníbal Lotocki en el cuerpo de la modelo y actriz. Según explicó en el programa radial, la rosarina deseaba hacer una serie del calvario que vivió con Aníbal Lotocki, con quien se había operado en 2011.

Luego del fallecimiento de Silvina Luna, el abogado que investiga el motivo de su muerte Fernando Burlando señaló que la modelo y actriz deseaba hacer una serie sobre el cirujano Anibal Lotocki, quien la operó en 2010, para poder contar su historia y retratar todo el sufrimiento que atravesó en estos años con su salud.

El abogado también se refirió a la posibilidad de encarcelar al cirujano, que le inyectó metacrilato a sus víctimas: “Si se prueba el nexo causal entre la muerte de Silvina y este producto que le deterioró la salud, va preso», dijo.

“El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla”, relató Burlando por la Once Diez.

“Me acuerdo que Silvina me retó para que no me vaya del Estudio y la espere para cuando tuviera que venir a buscar todo y empezar a preparar la serie. Ezequiel (Luna) también quiere cumplir todos los designios y proyectos de su hermana, así que seguro lo hagamos”, afirmó el abogado.

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en Por Si Las Moscas (La Once Diez), el letrado expresó: «Silvina quería hacer una serie sobre lo que pasó con Lotocki». Además, agregó que «esto puede llegar a hacerse», ya que Ezequiel, el hermano, quiere cumplir todos sus proyectos pendientes.