Fernanda Callejón se refirió a los rumores de infidelidad de su exmarido

Hace un mes que María Fernanda Callejón y Ricky Diotto anunciaron su separación después de once años de matrimonio y una hija en común. La actriz anoche visitó LAM y habló por primera vez del tema, además se refirió a los rumores de infidelidad y apuntó contra la periodista Karina Iavícoli. La separación la anunció Ángel de Brito y después la expareja lo comunicó en sus redes sociales, sin embargo, la panelista Iavícoli semanas antes habló de supuestos chats de Diotto con otra mujer. Tras las repercusiones, Callejón contó cuál fue su conversación con la periodista. «Uno se separa por un montón de causas, veníamos de una crisis y así y todo le pusimos la mejor», expresó la actriz al momento de responder por qué se separó y agregó: » Nosotros dimos todo por salvarla la familia pero hay cosas que suceden y el amor se va transformando y nosotros también y no coinciden. Fueron motivos muy perceptibles y otros muy marcados, que no voy a dar detalles. (…) Antes de la pandemia quisimos remontar y después con la pandemia lo dimos todo y más». Fernanda Callejón también habló de la versión de los supuestos chats de infidelidad que vinculaban a Diotto con otra mujer. Karina Iavícoli, admitió en público que se trataría de la esposa de un famoso. Al respecto la actriz narró: «La escucho y me estalla el celular, yo estaba rota y tratando de pilotear cómo se lo contaba a mi hija y entonces la llamé. Le dije, Kari ¿por qué no me decís quién es, dame la data? No especules con el dolor de una familia. Le dije que lo que tenía que decir que lo diga.» «Estás especulando con una data que no la tenés, no especules. Tené piedad», sostuvo Callejón luego de recordar su comunicación con Iavícoli.