Femicidio en Punta Alta: qué determinó la autopsia de la víctima

En las últimas horas se conoció el resultado de la autopsia a Noelia Díaz, la mujer de 33 años asesinada este jueves en Punta Alta.

Según indicaron fuentes oficiales, la víctima murió por “asfixia mecánica mediante estrangulamiento con un cable”. A su vez, el informe forense detalló que Díaz tenía varias vueltas de un cable eléctrico alrededor del cuello, “lo que le ocasionó un corte, lesiones musculares y una perforación en la laringe”.

Además, los especialistas identificaron tres impresiones digitales en la región abdominal, un hallazgo que también quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

Recordemos que el cuerpo de Díaz fue encontrado en una vivienda situada en Corrientes 1073, en Punta Alta. Si bien inicialmente se había señalado la presencia de una lesión cortante en el cuello, la autopsia permitió precisar el mecanismo que provocó su muerte.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la mujer había denunciado por violencia de género a su ex pareja, Daniel Ferreyra, de 47 años, y tenía vigente una medida de protección hasta el próximo 19 de octubre.

La principal hipótesis del caso surgió luego que familiares se presentaran ayer al mediodía en una comisaría rosaleña para denunciar que no tenían noticias de Noelia. Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron hasta su casa. Como nadie respondía desde el interior, forzaron el ingreso y encontraron a la mujer fallecida en una habitación.

A partir de los datos aportados por su familia, los investigadores se trasladaron hasta el domicilio de Ferreyra, ubicado a pocas cuadras, en avenida Tucumán 847. Allí hallaron al hombre fallecido en el patio.

Fuentes cercanas a la investigación le dijeron a BHInfo: “Se presume que, por algún motivo que se desconoce, la pareja discutió por la madrugada en la casa de la mujer. El hombre la habría ahorcado usando un cable y luego se fue a su domicilio, que está a ocho cuadras, donde se quitó la vida en el patio”.

Por último, también trascendió otro dato clave: “A las 6.07 horas (del jueves), el homicida, se supone que minutos antes de quitarse la vida, subió un estado de WhatsApp pidiendo perdón”. La frase exacta fue: “Perdón, la amaba”.

FUENTE: BHInfo