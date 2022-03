Femicidio en Oriente: «No hubo situaciones que generaran sospecha»

El comisario inspector Martín Otero dijo que no había denuncias y que «la gente no lo tiene a este hombre como una persona violenta».

El comisario inspector Martín Otero, titular de la Departamental de Policía de Coronel Dorrego, dijo esta mañana que el femicidio ocurrido ayer «es un hecho que ha conmocionado la tranquilidad de Oriente, que es una localidad de 2.300 habitantes aproximadamente».

«Al ser una comunidad pequeña todos se conocen entre sí; eso duele más y produce angustia porque todos conocen tanto a la víctima como al imputado», detalló.

Fuentes oficiales señalaron que alrededor de las 10 de la mañana de ayer se presentó en la dependencia policial Sebastián Calvo, de 34 años, quien refirió a los efectivos presentes que había ahorcado a Natalí Rodríguez, de 30. De inmediato los policías se dirigieron a la vivienda ubicada en Mitre al 400, donde constataron el fallecimiento.

En diálogo con Panorama, por LU2, Otero contó que «no había denuncias y de acuerdo a las declaraciones tomadas ayer todos coincidían en que no habían advertido, por lo menos mientras duró la relación de unos seis años, situaciones de violencia que hubiesen creado un perfil de algo que podía llegar a suceder».

«La gente no lo tiene a este hombre como una persona violenta», dijo en relación a Calvo.

«La mamá de la víctima sabía que iba a haber una reunión, pero no era nada que no venía ocurriendo. Ellos tenían relación por tener dos hijas en común. No hubo en el último tiempo alguna situación que generara sospecha de que podía llegar a ocurrir algo», agregó.

El comisario inspector mencionó que «ni la víctima ni ningún familiar exteriorizaron una situación que diera origen a una intervención de oficio».

Las fuentes explicaron que la pareja se había separado hace algunos meses y que la mujer residía en el lugar con dos hijas de 2 y 4 años de edad.

«Los menores están ahora con la abuela paterna porque la abuela materna debió ser internada por una descompensación. Ambas abuelas se conocen desde hace 46 años», señaló.

«Trabajó la oficina de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, quienes están evaluando el desenlace en relación a los chicos, es decir, con quién se van a quedar», completó Otero.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.

FUENTE; LA NUEVA