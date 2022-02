Felipe Fort y un fuerte mensaje tras la muerte de Gustavo; “¿Tienen a Gustavo como una buena persona después de lo que hizo?»

Este miércoles el mundo del espectáculo quedó sorprendido con la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja y tutor de los hijos de Ricardo Fort. Felipe Fort, uno de los mellizos, lanzó un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram, el cual indica que no tenía una buena relación con su custodio legal.

Las palabras de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez. Foto: Capt

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, Cesar y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, sentenció el adolescente.

Más historias de Felipe Fort antes de que el joven las eliminara de su perfil. Foto: Instagram/felipe_fort_

“¿Tienen a Gustavo como una buena persona después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento?”, preguntó en una de sus historias, las cuales después eliminó.

Más historias de Felipe Fort antes de que el joven las eliminara de su perfil. Foto: Instagram/felipe_fort_

Felipe Fort aseguró que nadie lo hackeo

Aunque algunos afirmaron que la cuenta del hijo del chocolatero habría sido hackeada, él salió a desmentirlo con un video donde aseguró que es lo que opina sobre Gustavo Martínez.

“No me hackearon la cuenta, es lo que opino sobre esta situación”, explicó. Luego, el hijo de Ricardo Fort pidió a la gente que no tiene idea sobre su vida que “no opine”.

Por qué aseguraban que habían hackeado a Felipe Fort

La teoría sobre el hackeo a la cuenta de Instagram de Felipe Fort surgió luego de que varios periodistas de entretenimiento del país aseguraran que esto había ocurrido. Entre ellos, la panelista de Mañanísima Estefi Berardi. La información venía por parte de la jefa de prensa de los hijos de Ricardo Fort.

Qué declaró Felipe con respecto a la muerte de Gustavo Martínez

Después de enterarse de lo sucedido co Gustavo Martínez, Felipe Fort le dijo a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que estaba deprimido y que había amenazado con lanzarse del balcón.

Uno de los motivos era que la próxima semana, justamente el 25 de febrero, él y su hermana, Marta, cumplirían la mayoría de edad y él dejaría de ser su tutor legal.

Además aseguró que no sabía si el personal trainer estaba realizando algún tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Cabe destacar que desde la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°59, a cargo de Laura Belloqui, trascendió que en el lugar del hecho no se encontraron signos de violencia ni desorden y confirmaron que la red protectora de uno de los balcones estaba cortada.