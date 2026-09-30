Federico Cayssials, a un paso de una instancia clave en la causa por el siniestro vial

(Por Ciudad Noticias): Según publicó la familia de las víctimas, una resolución del Ministerio Público Fiscal dispone citar a Federico Javier Cayssials a prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal. La audiencia fue fijada para el 10 de diciembre, a las 10, en la Ayudantía Fiscal de Saavedra-Pigüé. Una resolución del Ministerio Público Fiscal, fechada el 29 de septiembre de 2026, marca un nuevo avance en la causa que tiene como imputado a Federico Javier Cayssials, en una investigación por lesiones derivadas de un hecho de tránsito. La resolución, difundida por la familia, señala que de las actuaciones surgen “elementos de convicción suficientes” respecto de la presunta comisión del delito de lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor, por darse a la fuga, por no intentar asistir a las víctimas y por la pluralidad de víctimas.

El documento agrega que existe “motivo bastante para sospechar” que Cayssials sería prima facie responsable de la comisión del delito investigado. La Fiscalía fijó la declaración para diciembre A partir de estos fundamentos, el Ministerio Público Fiscal resolvió citar a Cayssials para prestar declaración en los términos del artículo 308, primer párrafo, del Código Procesal Penal. La audiencia quedó establecida para el 10 de diciembre de 2026, a las 10 horas, en la sede de la Ayudantía Fiscal del Partido de Saavedra-Pigüé. La medida constituye un nuevo avance dentro de la investigación, ya que la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para convocar formalmente al imputado a esta instancia. Qué sostiene la resolución La calificación mencionada en el documento contempla lesiones culposas agravadas por distintas circunstancias: la conducción de un vehículo automotor, la presunta fuga del lugar, la falta de asistencia a las víctimas y la pluralidad de víctimas.

Estos aspectos forman parte de la hipótesis investigativa y deberán ser analizados durante el desarrollo del proceso. La resolución también dispone que la defensa reciba una copia digital del expediente, para tomar conocimiento de la prueba reunida antes de la audiencia. Asimismo, se contempla la posibilidad de que la declaración pueda realizarse mediante videoconferencia, en caso de cumplirse las condiciones correspondientes. Un paso procesal relevante De acuerdo con la resolución difundida por la familia, Cayssials quedó a un paso de una instancia procesal clave dentro de la investigación, que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre. La citación bajo el artículo 308 no implica una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal del imputado. Se trata de una instancia del proceso en la que deberá ejercer su derecho de defensa frente a los hechos que se investigan.