Fede Bal rompió en llanto al hablar de su batalla contra el cáncer: «La vida es chiquita»

Fede Bal fue diagnosticado con cáncer de colon en el año 2020, cuando tenía apenas 31 años. El conductor tuvo que someterse a un tratamiento médico para darle batalla a la enfermedad. Recientemente, recordó lo vivido en aquel momento y no pudo contener las lágrimas.

«La vida es chiquita. Me pongo a llorar porque… como que ahí encontrás que, de un día para el otro, te pueden decir que todo esto que tenés, puede no estar» dijo el influencer en diálogo con Ángel de Brito en el nuevo canal streaming ‘Bondi’.

El hijo de Carmen Barbieri contó cómo hizo para mantener buen animo durante el proceso y no caer en pensamientos negativos: “Primero me fui de un montón de grupos de WhatsApp, que es una cosa buena que siempre me gusta decirlo. Hay que irse. Hay una cantidad de gente que habla de política, de religión, basta. Es toda gente que esta enojada con la vida”.

Se enteró del diagnóstico con un llamado telefónico

Según su relato, la mañana que se enteró de que padecía cáncer, estaba manejando. Fede Bal recordó que eran las 8 de la mañana cuando su teléfono sonó. Era su médico. Le pidió que estacione el vehículo para hablar un momento.

«Los resultados dieron mal. El tumor es maligno así que me gustaría hablar con vos». En ese momento, el conductor le preguntó sin rodeos: «¿Tengo cáncer?». «Si tenés cáncer. Es un bulto grande que tenemos que empezar a ocupar», le respondió el profesional y le dio las indicaciones para continuar. Afortunadamente, respondió favorablemente a su tratamiento y en la actualidad goza de buena salid.