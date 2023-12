Fátima Flórez habló del polémico episodio con Victoria Villaruel el día de la asunción de Milei

Fátima Flórez está en el centro de la escena desde que comenzó su vínculo amoroso con el actual presidente de la nación. La humorista y el libertario oficializaron su relación después de las PASO y en ese momento se empezó a bromear en los medios con la posibilidad de que la imitadora se convirtiera dela noche a la mañana en Primera Dama. Algo que, finalmente, sucedió.

El día de la asunción, Fátima protagonizó un extraño episodio con la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el que se la ve sentada detrás de ella y acercándose a su cabellera, como intentando olfatearla. En una entrevista que brindó la artista a LAM hace algunas horas, le consultaron al respecto y ella no tuvo problema en responder y contar la verdad de lo sucedido.

Fátima Florez oliendo el pelo de Villarruel. No puede ser pic.twitter.com/YjBnMpeSrK — Pedro Soto 🌿💚🇺🇦🏳️‍🌈 (@pesotolp) December 11, 2023

«Se viralizó, fue como un meme, no sé que pasó. Yo estaba como cuando voy a una Iglesia o una Catedral, que suelo apoyarme sobre las manos, pensando en lo que se estaba diciendo, en la oración» manifestó, desentendiéndose de cualquier accionar extraño.

«Simplemente fue eso, un acomodarme. Obviamente que no me voy a dormir en un segundo. Se ve que lo pasaron en cámara lenta, donde se me ve que cierro los ojos, pero porque estaba pensando en ese sentimiento» aclaró, despejando la posibilidad de haber estado aburrida o cansada en la ceremonia.