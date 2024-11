Fátima Florez contra Yuyito González: “Del karma no escapa nadie”

La humorista Fátima Florez se refirió a su relación con Javier Milei y su posterior ruptura en una entrevista desde Estados Unidos, donde se encuentra radicada. En su conversación con Socios del Espectáculo, Florez también abordó su vida profesional y su futuro en Las Vegas, además de dar su opinión sobre el coqueteo de Yuyito González, la actual pareja del político, quien en su momento fue parte de su vida amorosa.

El vínculo entre Javier Milei y Fátima Florez comenzó cuando el economista y candidato presidencial estaba de novio con la humorista. En una ocasión, Milei fue invitado al programa de Amalia «Yuyito» González, donde surgió un coqueteo que con el tiempo derivó en una relación romántica.

Ahora, con la distancia temporal, Florez se mostró tranquila respecto a la situación y dejó claro que ya ha superado el duelo de la ruptura: «Cuando se termina la pareja, es un momento de transición, uno no es un robot, somos seres humanos».

En cuanto a su vida en los Estados Unidos, Fátima reveló que tiene planes a largo plazo en Las Vegas, donde se encuentra trabajando en sus shows. “Tengo vivienda para rato en Las Vegas, tengo apartamento rentado por un año”, dijo la humorista, quien también se refirió a las críticas que recibió por el supuesto fracaso de sus presentaciones en el extranjero. A pesar de los comentarios negativos, Florez afirmó con firmeza que el próximo año volverá a realizar sus shows y continuará con su carrera en los escenarios internacionales.

Fátima Florez no guarda rencor, pero cuestiona a Yuyito González

Uno de los temas más comentados durante la entrevista fue el coqueteo de Yuyito González con Javier Milei cuando el político aún estaba en pareja con Fátima. La humorista no ocultó su opinión sobre el comportamiento de la exvedette y aclaró que, si bien no la considera su enemiga, no le pareció bien la actitud que tuvo en su programa: “Cuando fue en aquel momento al programa, yo nunca miraría a un tipo que está de novio con una mujer, del karma no escapa nadie. Hay tantos tipos dando vuelta, que mirar a uno que está en pareja, no me parece de buena gente. Tal vez vino a aprender esto”.

A pesar de este cuestionamiento, Fátima Florez se mostró sin rencores hacia Yuyito, expresando que en su vida no hay cabida para el resentimiento. «Hay que tener buenos sentimientos, le deseo el bien a todas las parejas del mundo, está buenísimo el amor, que la gente se quiera», afirmó.

La relación con Norberto Marcos: «Con Norberto somos familia»

Finalmente, Fátima Florez habló sobre otro aspecto importante de su vida personal: su expareja Norberto Marcos, con quien compartió más de 20 años. La humorista expresó que, aunque ya no estén juntos como pareja, mantienen una relación de respeto y cariño: “Con Norberto somos familia, no somos más pareja, pero tengo los mejores recuerdos”. A pesar de la tristeza que mostró Marcos cuando Fátima confirmó su romance con Javier Milei, la humorista destacó que siempre tendrán una buena relación, ya que el vínculo que compartieron fue significativo.