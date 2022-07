Farro, se defendió de las versiones sobre “violación” luego de contar que mantiene relaciones con su pareja mientras ella está dormida.

«Aveces estoy dormida, y bueno, él hace lo suyo”, reveló días atrás Mónica Farro en referencia a las prácticas sexuales que mantiene con su marido, Leo Herrera. Ante la gran repercusión de sus declaraciones, la vedette compartió un duro descargo en el que debió aclarar que no se trata de una violación sino de un acto con consentimiento.

Sus palabras en una nota en “LAM” encendieron las alarmas sobre un eventual caso de violencia que pudiera estar sufriendo la actriz uruguaya. Ante esto circularon muchas opiniones sobre su relación y cansada de todos los dichos, explotó en sus redes sociales donde salió a defender su relación: “El respeto es lo principal en mi matrimonio con Leonardo Herrera”.

“Me parece muy enfermo que sigan hablando o comentando algo sobre violación tan livianamente cuando ni siquiera se detuvieron a escuchar la entrevista”, comenzó la artista en un post de Instagram. Para Farro “es bastante pelotudo de algunas personas que se suman a comentar algo que interpretan como quieren sin escuchar a la protagonista”.

En la misma publicación de su perfil, la actriz de revista cuestionó: “A éstas que salen hablar de violación (palabra pésima y desagradable) ¿no escucharon cuando dije ‘yo lo disfruto y es consentido’?”.

“Qué carajo les pasa por la cabeza para meterse a decir si yo sufro violencia o mi marido me viola… cuando yo ya sufrí violencia por cuatro años con un enfermo psicópata”, resaltó. Y disparó firme: “Voy a explicar a ver si se entiende: mi marido me coje dormida (a mitad de la noche si se despierta) yo no estoy ni muerta ni inconsciente, es obvio que lo permito y lo disfruto porque también me despierto”.

Al mismo tiempo pidió que “dejen de decir barbaridades”. “A lo sumo antes de salir hablar o a defenderme de algo que no pasa, pregúntenme a mí”, exigió. Y cerró: “Quisiera saber dónde estaban estas mujeres cuando yo denuncié que durante 4 años me cagaban a palos”.

Las declaraciones de Mónica Farro que despertaron la polémica

Días atrás, la actriz visitó el programa de Ángel de Brito en América junto a su pareja y ambos hablaron de su vida sexual. Fue cuando sorprendió al contar que tienen sexo “de lunes a viernes, hasta 3 veces por día”. Y explicó: “Es que tenemos más tiempo. Igual no siempre hay final feliz. Capaz es más para él”.

Pero la frase que llamó la atención fue cuando reveló que mantienen relaciones cuando ella está dormida. “Dormimos desnudos. Tengo a Mónica Farro, desnuda, de espaldas… ¿Cómo hago?”, contó el personal trainer y su pareja cerró: “A veces estoy dormida, y bueno, él hace lo suyo”.

Sus palabras despertaron una ola de advertencias sobre posible caso de abuso al no prestar consentimiento para dicha relación. Es por eso que en las últimas horas decidió salir a aclarar sus dichos.