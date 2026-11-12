Falleció a los 68 años Jorge Juan Montejo, más conocido como «Paolo, el Rockero»

Una noticia sacudió al mundo artístico, el acto Jorge Juan Montejo, conocido popularmente como «Paolo, El Rockero», falleció este miércoles a los 68 años de edad, de acuerdo a la información de la periodista Carolina Bisgarra.

La periodista afirmó que el actor y comediante falleció en el Hospital Santamarina de Tandil, ciudad de la que era oriundo. «Estaba con problemas de salud, con un cuadro de pulmonía internado hacía varios días», indicó la cronista de «Cortá por Lozano».

En los últimos años el actor no tenía apariciones en los medios de comunicación, por lo que se desconocía su estado de salud.

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