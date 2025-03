Facundo Tignanelli sobre Bahía Blanca: «En este cielo viven argentinos y argentinas que tienen que tener la asistencia del Estado Nacional»

Sobre el inicio de la entrevista Tignanelli comentó que se está iniciando una jornada solidaria con voluntarios de toda la provincia y de Bahía Blanca para poder limpiar parte de la ciudad. Al respecto indicó: «Lo que se ve acá, en toda la provincia y en todo el país, es la gran solidaridad de cada uno de los argentinos y argentinas. Acá lo ven permanentemente. Todas las instituciones están trabajando en forma conjunta con el municipio.»

Al referirse a la responsabilidad del Estado Nacional ante esta tragedia, Tignanelli explicó: «Ningún municipio está preparado para esto. Por eso es importante también el rol del gobierno provincial y que el gobierno nacional acompañe. Un municipio solo no puede hacer frente a una cuestión de estas características. Cuando fue el temporal de 2023 Milei les dijo a los bahienses que se iban a poder arreglar solos. No, eso es un error y es una fantasía. No estamos hablando de una dádiva. En este cielo viven argentinos y argentinas que tienen que tener la asistencia del Estado Nacional. Sin eso va a ser muy difícil, te diría casi imposible»

Tignanelli también se refirió al reclamo de los jubilados para que continúe la moratoria previsional y a la brutal represión que tuvo lugar el pasado miércoles alrededor del Congreso Nacional: «Una moratoria es armar el plan de pago de una deuda que vos tenés. Cuando los empresarios fugan guita al exterior, les arman un blanqueo en el cual no solo no pagan un peso, sino que les reconocen automáticamente todo. En cambio, para los trabajadores y trabajadoras que no tienen aportes, que en muchos casos se debe a que sus empleadores no los realizaron, no. Este es el modelo y tiene que ver con una situación totalmente vinculada al mercado y solo se sostiene con represión. Por eso está una persona como Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad«

Sobre el final, el diputado resaltó el rol y los desafíos que tiene por delante la dirigencia política. Sobre esto, destacó: «La responsabilidad de la dirigencia política tiene que ser estar trabajando con la gente. Al frente, organizándose y poniendo la cara. No en una posición vanguardista ni diciendo qué es lo que hay que hacer, sino poniendo la cara primero y con la responsabilidad que uno tiene»