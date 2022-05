Facundo Arana rompió el silencio tras las acusaciones de Romina Gaetani

En su paso por LAM este viernes, Romina Gaetani sorprendió al contar distintos episodios que vivió mientras trabajaba con Facundo Arana. La actriz acusó a su excompañero de elenco de ser violento con ella y dio detalles de las situaciones. Tres días después de la polémica, el actor dialogó con Luli Fernández y se refirió a estas declaraciones.

La panelista de Socios del Espectáculo confesó que fue el intérprete el que la llamó y contó cómo fue la conversación que mantuvieron. «Quería hablar conmigo, no quería simplemente mandar un mensaje. Me dijo un montón de cosas que me pidió me las guarde, pero sí quería que diga lo siguiente», anunció. «Me dijo que fue totalmente sorpresivo y que lo de Gaetani le generó más allá de una sorpresa un profundo dolor porque la quiere», explicó.

Luego, con respecto a la frase «puta falopera» que le habría dicho a Gaetani en un evento que se realizó en 2020 en Córdoba, Arana afirmó que «nunca tuvo registro de decirle eso». Asimismo, aclaró que no hablará en público y que mantendrá el tema en privado.

«Además me dijo que es un tema muy pero muy serio, que no lo van a ver brindando ningún testimonio. Está siendo muy cauto con qué pasos va a seguir y me dijo que las novedades nos las vamos a enterar por abogados o un comunicado», finalizó Luli.