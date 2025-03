Fabiola Yañez puso en duda el patrimonio de Alberto Fernández y fulminó a Cristina Kirchner

Desde Madrid, Fabiola Yañez brindó una entrevista al medio La Nación, donde puso en duda la verdadera situación patrimonial de Alberto Fernández, su ex pareja. En ese marco, lo calificó como un “narcisista” y un “psicópata”.

Por otra parte, se refirió al patrimonio del ex presidente, específicamente al departamento ubicado en Puerto Madero en el que vive Fernández y que sostiene que es propiedad del publicista y ex funcionario de Néstor Kirchner, Enrique “Pepe” Albistur.

«¿Quién te puede creer que un amigo te presta un departamento durante 14 años? ¿Quién te puede creer que tenés pocos ingresos? ¿Quién te puede creer que tu patrimonio es solo un auto? ¿Nunca trabajaste en toda tu vida como para tener ahorros? Su patrimonio está bastante flojo de papeles» sentenció Yañez.

Asimismo, aseguró que “nunca creyó” la imagen que el mandatario buscó proyectar. «Que vos le hagas creer a tu mujer durante casi 14 años que el departamento donde vivís es realmente prestado y que no tenés nada», añadió en relación al departamento del edificio River View.

«Es alguien que manipula a las personas a su alrededor, que se cree superior y no tiene empatía por los demás. Es difícil convivir con alguien así», aseveró la ex primera dama.

Además, se refirió al estilo de vida que llevaba: «Era un nivel de vida muy alto. Viajes en primera clase a Europa dos o tres veces por año. Vivir en Puerto Madero. Nunca comía en casa. Se pasaba la mayoría del tiempo teniendo entrevistas, almuerzos o cenas con periodistas, que siempre pagaba él. Comía en el Faena, en el Hilton… ¿vos tenés ese nivel de vida y no trabajás? ¿De dónde sale ese dinero?».

Por otra parte, se refirió a la Fiesta de Olivos: «Yo fui un chivo expiatorio de muchos problemas del kirchnerismo porque conmigo no tenían que pagar ningún costo político. Por eso me echaron la culpa del cumpleaños, por eso fue lo de ‘mi querida Fabiola’, por eso me echaron la culpa por haber perdido las elecciones legislativas».

Finalmente, también se refirió a Cristina Kirchner, que la calificó de «misógina» y dijo que, al igual que Alberto Fernández, tiene comportamientos «machistas».

Cuando se filtraron las fotos de Yañez con los moretones, afirmó que «nunca» ésta se puso en contacto con ella y manifestó de manera contundente: «No hay persona más misógina que Cristina».