Fabiola Yáñez denunció Alberto Fernández y el ex presidente no podrá salir del país

Fabiola Yáñez presentó una denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por «violencia física y mental”. Luego del escándalo de los chats encontrados por la justicia donde aparecían fotos de la ex primera dama con signos de violencia. Por este escándalo Yañez habría tomado la decisión de denunciar y prestar declaración ante el juez.

La denuncia la hizo Fabiola Yáñez desde España en una audiencia virtual frente al juez Julián Ercolini, que duró una hora. Hace minutos se confirmó la noticia y el magistrado ordenó medidas restrictivas para el ex mandatario. Alberto Fernández no podrá salir del país.

Esta denuncia le echa leña al fuego que ya venía creciendo luego de la aparición de dichos chats en el celular de la secretaria de Alberto Fernández y aunque los actos de violencia son delitos civiles pueden convertirse en penales y los fiscales pueden impulsar la investigación.

Por su parte, el ex presidente no ha brindado declaraciones y ya fue criticado duramente por la opinión pública y varios sectores del peronismo. Esta denuncia puede ser el puntapié de un largo proceso de investigación en contra de Alberto Fernández, que ya viene complicado, ya que la Justicia asegura que ya poseía pruebas del maltrato recibido por Yáñez en manos del ex mandatario.