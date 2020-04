Fabio Cuggini y su furia contra Alberto Fernández: “Toda la dirigencia política de este país es miserable”

El peluquero salió a responder a Alberto Fernández luego de que calificara de “miserables” a los empresarios que despiden empleados en medio de la crisis por el coronavirus.

Una de las consecuencias de la cuarentena decretada por el Gobierno para evitar que el coronavirus se siga expandiendo será una fuerte contracción en la actividad económica. Muchos empresarios anticiparon que tendrán que despedir gente y el presidente Alberto Fernández salió a responderles: “Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. Yo no dejaré que lo hagan”.

Tras sus palabras, uno de los empresarios que decidió contestarle fue Fabio Cuggini. En diálogo con Radio Mitre, el peluquero manifestó su indignación con las palabras del jefe de estado y criticó a todos los políticos.

“La dirigencia política de este país es ignorante. Desde 1983 vinieron para solucionar los desastres de la dictadura y terminaron demostrando que son tan corruptos, ladrones y asesinos por omisión porque la seguridad siempre dependió del Estado nacional, que demostraron eso. El balance es eso. Miserable no se lo voy a decir a una sola persona, sino que es toda la dirigencia política de este país. Miserables por pensar en ellos mismos y en esa desidia”, comenzó.

(Video: Radio Mitre)

Cuggini calificó a Alberto Fernández de “campechano” que “quiere ser del pueblo”: “A mi me dolió como le dolió a muchos comerciantes. Uno tiene que decir con nombre y apellido”. Y criticó la falta de medidas concretas ante la crisis económica: “Le habla a un cierto espacio, el empleado público que sigue cobrando los sueldos. Hasta ahora no tenemos nada, solo decretos y decretos”.

Y cerró con una fuerte crítica a la dirigencia política: “Tienen que bajarse los sueldos. La gente se da cuenta. A este país lo sostienen los pequeños comercios. No tenemos ninguna facilidad. Yo estoy fundido. No voy a pagar ningún impuesto hasta que no pueda pagarles a mis empleados. A uno como ciudadanos le duele esto y a mi no me da una mano nadie. ¿A cuántos empleados les pagamos del Estado para que diga esas cosas. Yo los conozco a todos. Hoy siento que tienen una calidad de vida que no sé cómo hicieron para tenerla. Ya no te dan ganas de pagar nada. Los miserables terminan siendo ellos”.