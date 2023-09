Fabián Gianola reapareció en los medios tras ser denunciado por abuso sexual: «Estoy tranquilo»

Fabián Gianola fue denunciado en 2019 por abuso sexual por Fernanda Meneses y Viviana Aguirre, fue sobreseído de la primera y espera la resolución de la otra, en libertad. El último tiempo se mostró alejados de los medios pero reapareció y contó como transita el momento, tal vez, más complicado de su vida.

El actor fue abordado por un móvil de Intrusos y al ser consultado sobre cómo estaba, ya que hacía rato no se lo veía en la escena mediática, respondió: «Estoy bien. Terminando las cosas que tengo que terminar y bien, tranquilo» expresó y aseguró «seguramente voy a volver. Tengo ofrecimientos de teatro para el verano, pero estamos viendo».

En cuanto a las denuncias que afronta, manifestó: «Se cerraron todas las causas, queda solo una. Vamos a esperar a que se defina y va a estar todo bien. Una de las denuncias tenía doble falta de mérito, una persona que no pudo presentar una sola prueba. Estoy tranquilo, es cuestión de que llegue el momento».

Respecto a la opinión pública, el humorista reveló que no sufre ningún tipo de condena social: «La gente me brinda su cariño, yo voy al teatro, a comer afuera, nunca he tenido ningún episodio, no me ha pasado nada. Todo es bueno, cariño, apoyo y respeto. Después cuando pase todo esto ya veremos cómo se sigue».

Por último, confesó que en algún momento hablará públicamente de todo lo sucedido: «Cuando termine todo vamos a empezar a aclarar las situaciones. Cuando pueda hablar de las denunciantes… porque ahora no se puede porque la causa está en proceso y es mejor ser un caballero y respetar».