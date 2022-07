Fabián Cubero se refirió al polémico posteo de Mica Viciconte contra Nicole Neumann

Esta mañana, Mica Viciconte estalló contra Nicole Neumann luego de que la modelo posteara un video de su hija Sienna tropezando mientras intentaba caminar por la nieve. Tras la polémica que se desató en las redes, Fabián Cubero fue consultado sobre el tema.

«Lo que te parece gracioso es totalmente lo contrario. En vez de reírte ayudala a cruzar en un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores, es grave. Se consciente», escribió la marplatense en sus historias de Instagram, minutos después de que Neumann grabara a la menor de la familia caminando cerca de un precipicio. Si bien causó revuelo, la ex Combate aclaró que no hablaría con ningún medio sobre esto.

Esta tarde, las cámaras de Intrusos fueron a buscar al exfutbolista para que diera su visión al respecto. «No tengo idea, no vi nada», fue lo primero que dijo. «El video sí lo vi, pero no tengo nada que decir. Somos los padres y ellas están al cuidado de ella, yo no voy a decir nada sobre su accionar. Sinceramente no vi lo que puso Mica», señaló.

«Yo estoy muy tranquilo, no hago declaraciones de nada. Lo que sale siempre sale por otro lado. No es un tema mío todo esto que está pasando, yo me enfoco en mis cosas. Estuve en la radio hasta recién y no vi nada. Yo el video de mi nena lo vi solo, no me dio miedo, cuando están con la mamá, están con la mamá», agregó.

Al mismo tiempo, aseguró que lo que había puesto su pareja no necesariamente estaba dirigido para Nicole. «El mensaje por lo que veo no está dirigido a nadie. Por lo que veo ustedes están suponiendo, la polémica la ponen ustedes. No voy a entrar en polémicas, no tengo por qué aclarar nada. Si para ustedes es obvio que es para ella, ok, para mí no lo es», sentenció.

📺 Fabián Cubero habla de la guerra entre Mica Viciconte y Nicole Neumann 🥊 🗨️ «No es un tema mío la pelea», y dijo: «Estoy concentrado en mi hijos» Cc @Intrusos pic.twitter.com/2Ml5TAiSKW — América TV (@AmericaTV) July 20, 2022