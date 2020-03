Fabián Cubero plantó a Mica Viciconte en un divertido reto en el que tenía que sostener unos huevos

La conductora, Mica Viciconti y Fabián Cubero hicieron una trivia de Instagram que hizo reír a todos sus seguidores por el plantazo del ex jugador.

Fabián Cubero y Mica Viciconte están atravesando uno de sus mejores momentos como pareja. Se los puede ver felices y tranquilos juntos disfrutando de la vida de noviazgo. Durante la cuarentena se la pasan subiendo posteos a Instagram donde participan de trivias que se terminan volviendo virales gracias a sus seguidores.

En este caso, Mica Viciconte fue víctima de una supuesta trivia que quería hacer Cubero junto a ella. El ex futbolista le había dicho que necesitaba su ayuda para poder lograr el reto y Viciconti desde el principio dudó de hacerla.

Siguiendo la temática de las redes para concientizar sobre la cuarentena, Cubero publicó el gracioso video junto al mensaje: “#quedateencasa , ayudémonos entre todos. Acá les dejo un videito para que se entretengan un rato @micaviciconte”.

El video comienza con Viciconte diciéndole a su pareja temerosa: “¿No vas a romper los huevos, no?. No, no mirá tenemos que hacer ésto”, le responde Cubero para tranquilizarla mientras agarra una silla.

“No quiero que me ensucies mi amor. No te voy a ensuciar, amor. Y las sillas tienen tapizados”, le reclama Viciconte mientras tienen el ida y vuelta. “Tenemos que hacer ésto entre los dos. Voy a poner tres huevos acá en el vaso. Uno, no pasa nada. Dos, tres huevos es lo que más entra. Y vamos a hacerlo entre los dos me tenés que bancar”, le dice Cubero.

Nerviosa, Viciconte está entre matar a su novio para que no ensucie las sillas ni tampoco use los pocos huevos que tenían en la casa. “No, no amor. Vas a ensuciar todo el tapizado. “, le repite la conductora varias veces para que desista.

Es que Cubero había agarrado una silla, se había parado en ella y dentro de un vas tenía tres huevos. Luego con una escoba debía sostener el vaso contra el techo, si lo mantenía ganaba pero al final terminó engañando a su novia.

“Para un segundo, estoy descalzo. Amor es una trivia, para ya salgo. Tené un cacho, tené. Ahí está, me voy a dormir porque estoy cansado”, Cuberó terminó sacando la silla donde se había subido y dejó en el medio del living a Mica Viciconte sosteniendo desde el suelo el vaso lleno de huevos.